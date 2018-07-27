許忠富拚連任 許永瑜迎戰

2018年07月27日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

年底雲林縣麥寮鄉長選戰，現任鄉長許忠富尋求連任，其地方基層實力雄厚，且上任3年多來爭取多項重大地方建設，深獲鄉民肯定，至今還未有對手正式宣布競選，不過今年3月甫退休的雲林縣政府農業處副處長許永瑜，有意代表麥寮農會體系參選鄉長，但尚待農會做出最後確定。

許忠富任內受肯定

現任麥寮鄉長許忠富曾擔任縣議員、麥寮地方信仰中心拱範宮媽祖廟主委，3年多前當選鄉長後積極爭取經費建設地方，包括環保署「營造友善城鄉計畫」補助4700萬元、台塑集團贊助4億多元興建「麥寮鄉社教園區」等，諸多重大地方建設讓鄉民相當有感。

麥寮鄉民除了肯定許忠富向中央、縣府爭取地方建設費，更重要的一點是改變麥寮鄉與台塑六輕的關係，在許忠富與台塑企業不斷溝通後，雙方由原本的對抗轉為合作，最近3年，台塑加碼投入超過10億元的地方建設經費，讓麥寮鄉在硬體建設、社會福利更加完善。

農會體系挺許永瑜

今年甫退休的雲林縣政府農業處副處長許永瑜，對於農業學有專精，也曾於2001年代理北港鎮長，具有豐富行政經驗，胞兄為麥寮鄉農會現任總幹事許浚杰，農會體系有意推許永瑜參選鄉長，許永瑜個人也有意願。

許永瑜表示，她目前擔任麥寮鄉農會農政顧問團祕書，一開始並沒有參選鄉長的意願，後來胞兄認為她還年輕，且學經歷都不錯，有機會的話可以出來為民服務，許多民眾也支持她參選。農會最近將進行評估確定人選，她認為政治還是要有良性競爭才會進步，若有需要，她將義不容辭。

(中國時報)