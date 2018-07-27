劉櫂豪談政績 饒慶鈴端牛肉

民進黨台東縣長參選人劉櫂豪（中）與好朋友2015年創辦「愛台東夢想資助計畫」。（楊漢聲攝）

友善列印
中國時報
／台東報導
台東縣長參選人饒慶鈴（左二）26日發布全新一波「全心愛台東」文宣，強調她具備「兩岸交流、國際視野」。（楊漢聲翻攝）

台東縣長選舉逐漸加溫，國、民兩黨參選人大打文宣戰，藍營饒慶鈴推「全心愛台東」文宣，指她更具有兩岸經驗以及國際視野；綠營劉櫂豪以影片誓言要讓「台東成為實現夢想的好地方」。

夢想資助 伴青年圓夢

民進黨籍台東縣長參選人、現任立法委員劉櫂豪與好朋友們2015年創辦「愛台東夢想資助計畫」，陪伴16至45歲的台東青年在這塊土地上實現夢想，4年來，一個一個計畫在各地開花結果，劉櫂豪誓言要讓「台東成為實現夢想的好地方」影片。

劉櫂豪表示，4年前創辦「愛台東夢想資助計畫」為的就是幫助年輕朋友在自己故鄉的這塊土地上圓夢，加深年輕朋友對於自己故鄉情感，3年來已幫助多位年輕朋友圓夢，期許自己成為台東夢的推手，讓台東成為每一個人都能實現夢想的好地方。

他說，在不到4個月的時間就即將進行投票，但選舉不是這幾個月的事情，而是長期在生活中就進行累積，他個人還是一步步將事情做好，相信選民會根據候選人在過去曾經的表現來做抉擇，對於選情具有信心。

深耕在地 具國際視野

國民黨提名台東縣長參選人饒慶鈴26日發布全新一波「全心愛台東」文宣，向台東縣民宣誓她準備好了！並告訴他除了中央歷練、深耕台東外，更重要的是，她更具有兩岸經驗以及國際視野，選戰煙硝味濃厚。

饒慶鈴認為她更具備「兩岸交流、國際視野」，比對手更適合就任縣長。民進黨近2年執政荒腔走板，中央執政無能連累地方，禍及台東觀光產業以及農業，幸好黃健庭任內務實的兩岸交流，成功推動鳳梨外銷大陸超過450多噸，她與黃健庭一起攜手努力，她不只是議長，更是幸福縣政接班人。

(中國時報)

許忠富拚連任 許永瑜迎戰 柯Ｐ群眾募資 6小時衝3749萬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。