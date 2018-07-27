劉櫂豪談政績 饒慶鈴端牛肉

2018年07月27日 04:11 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

台東縣長參選人饒慶鈴（左二）26日發布全新一波「全心愛台東」文宣，強調她具備「兩岸交流、國際視野」。（楊漢聲翻攝）

台東縣長選舉逐漸加溫，國、民兩黨參選人大打文宣戰，藍營饒慶鈴推「全心愛台東」文宣，指她更具有兩岸經驗以及國際視野；綠營劉櫂豪以影片誓言要讓「台東成為實現夢想的好地方」。

夢想資助 伴青年圓夢

民進黨籍台東縣長參選人、現任立法委員劉櫂豪與好朋友們2015年創辦「愛台東夢想資助計畫」，陪伴16至45歲的台東青年在這塊土地上實現夢想，4年來，一個一個計畫在各地開花結果，劉櫂豪誓言要讓「台東成為實現夢想的好地方」影片。

劉櫂豪表示，4年前創辦「愛台東夢想資助計畫」為的就是幫助年輕朋友在自己故鄉的這塊土地上圓夢，加深年輕朋友對於自己故鄉情感，3年來已幫助多位年輕朋友圓夢，期許自己成為台東夢的推手，讓台東成為每一個人都能實現夢想的好地方。

他說，在不到4個月的時間就即將進行投票，但選舉不是這幾個月的事情，而是長期在生活中就進行累積，他個人還是一步步將事情做好，相信選民會根據候選人在過去曾經的表現來做抉擇，對於選情具有信心。

深耕在地 具國際視野

國民黨提名台東縣長參選人饒慶鈴26日發布全新一波「全心愛台東」文宣，向台東縣民宣誓她準備好了！並告訴他除了中央歷練、深耕台東外，更重要的是，她更具有兩岸經驗以及國際視野，選戰煙硝味濃厚。

饒慶鈴認為她更具備「兩岸交流、國際視野」，比對手更適合就任縣長。民進黨近2年執政荒腔走板，中央執政無能連累地方，禍及台東觀光產業以及農業，幸好黃健庭任內務實的兩岸交流，成功推動鳳梨外銷大陸超過450多噸，她與黃健庭一起攜手努力，她不只是議長，更是幸福縣政接班人。

(中國時報)