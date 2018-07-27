柯Ｐ群眾募資 6小時衝3749萬

2018年07月27日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲拚競選連任，推出第一階段群眾募資計畫，從25日中午12時系統上線至26日凌晨12時5分系統關閉，扣掉3.5小時當機，短短9小時湧入2.2萬筆付款數，總金額高達3749萬8105元，目前仍有部分未完成付款，金額可能再飆高。對於民眾熱烈響應，柯文哲26日說，超過目標1310萬的部分將先凍結，待日後有新規畫再使用或繼續募資，他希望今年選舉經費可控制在1億元以內。

柯文哲群眾募資網站推出2000、1000、500元組合的募資計畫，捐款可獲T恤、托特包、貼紙和胸章等文宣品。根據競選辦公室統計，所有組合中，2000元的「改變成真組合」最熱銷，共售出9883組，其次為「超越藍綠組合」5457組、「白色力量組合」3994組、「自由贊助」1792組及「持續發生組合」1191組。

柯辦表示，系統25日中午12時上線，立刻湧入上千人，網站當機約3.5小時，修復後因為立刻達到目標募資額度1310萬，辦公室因此在26日凌晨12時5分關閉系統。統計至26日中午，完成付款筆數有2萬2317筆，金額達3749萬8105元，因ATM、超商部分訂單未完成付款，總金額預計還會增加。

即使網友熱烈響應，但柯文哲已定調有計畫、有預算才開始募款，沒新計畫就先關掉募資系統，不過，他也坦言，現在還不知道接下來選舉要怎麼選，畢竟現在連競選辦公室位置都沒著落，台北市的co-working space沒人敢租給他，但仍希望今年競選經費壓在1億元內。

北市議員吳世正昨提出質疑，先前北市觀傳局要求各局處多拍影片宣傳市政，還要讓柯文哲入鏡，他以北市教育局為例，2016年拍3支影片，其中只有10萬是市府花錢，36萬為教育部補助，2017年只拍1支影片，但今年到現在已拍了6支，不僅較前2年多，幾乎都有找市長柯文哲「參一腳」，根本是赤裸裸拿公務預算競選；教育局長曾燦金雖表示是為宣傳市政，但也承諾未來行銷政策時會再精進。

(中國時報)