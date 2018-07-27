國民黨7議員參選人訪許明財 全力衝刺

2018年07月27日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

國民黨提名新竹市長參選人許明財為扭轉聲勢，近來動作加大，繼日前邀現任議員茶敘喊團結之後，同黨7位提名、徵召的新人議員參選人26日也到總部拜訪，希望母雞、小雞一同努力，大家都凍蒜，展現團結氣勢。

國民黨新竹市黨部此次在市議員除提名13位爭取連任「老」議員外，為傳承布局接班，也提名、徵召7位新人，包括東區的黃文政、陳錫文、嚴翊琦，北區的塗夢龍、香山區的陳慶齡、王寶文以及南區的何佳樺等。

許明財昨天期許與7位新人大家一條心一起打贏選戰，大家也一起高唱「團結就是力量」，強調只要團結在一起，母雞、小雞都要強，大家一起揮軍市政府與市議會，把綠地變回藍天。

而針對目前最夯的新竹300博覽會，許明財則指出，博覽會場地就在當年他力主設置的世博台灣館，短短幾天就達到10萬多人參訪人次，可見他當初的決定是正確的。

世博館的天燈代表祈福，是要新竹市民更幸福，結果卻被別有用心的操作，把它說成「捕蚊燈」、「爛尾樓」，這是對議會、市府和全體市民的侮辱與詛咒。

引進世博館後，除了周遭土地增值，為新竹市帶來75億元的增值財產外，每年有近30億元營業額，創造2000多個工作機會，市府也有2400萬元左右的租金收入，接手的人把他關了，非常可惜。如果他當選，一定會在議員的監督下，串連世博台灣館延伸到東門、北門商圈，讓竹市商業發展更繁榮。

(中國時報)