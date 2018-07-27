中寮4雄爭霸 陷入膠著戰

2018年07月27日 04:11 中國時報 楊樹煌 ／南投報導 ／南投報導

南投縣中寮鄉長張永輝任期屆滿，目前已有國民黨提名縣議員廖宜賢、民進黨提名縣議員廖梓佑服務處主任陳坤星、中寮鄉民代會主席張裕發、鄉民代表蕭同宏，4雄角逐，各擁實力，選情詭譎多變，要勝出將是苦戰。

廖宜賢曾當選3屆議員，在地方深耕基層，深具親和力，任內爭取中寮鄉各項建設如道路改善、野溪坑溝整治、興建橋梁等民生基礎建設，不遺餘力，為再爭取「投22線銜接投26線環鄉公路建設」及「福盛村粗坑大峭壁觀光開發案」，決定投入選戰，對選情充滿信心。

陳坤星在廖梓佑服務處擔任主任近8年、曾任中寮同濟會長、義消、民防顧問團長。他說，因深入基層服務，走過18村落，深切了解中寮觀光必須整體規畫，才能有效帶動發展、重振經濟，同時弱勢和新住民也亟待關懷，將以清白參選來打破不良選風。

曾任中寮鄉代、現任代表會主席的張裕發說，他是中寮道地農家子弟，深知農民與地方建設需求，中寮建設已斷層10年，完全空轉，全鄉無生計、無商機，人口大量外流！他知道要如何延續鄉政和停擺的建設，有能力和魄力改變中寮、創新中寮。

現任鄉民代表也是中寮社區聯誼會長的蕭同宏，以無黨籍參選，他強調他最年輕，最有衝勁，中寮要的是大格局、有規畫執行能力的新未來，並提出區域治理、基礎建設、農業轉型、環保、新住民及人才培育等政策白皮書，要為中寮帶來新願景。

(中國時報)