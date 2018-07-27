嘉市反賄選 泛綠選將齊聚

市調站主任宋樂怡（左四）、嘉義市警察局長林水順（右三）呼籲全民反賄選。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

2018嘉義市反賄選聯盟26日成立，由前嘉義大學校長李明仁、嘉義市警友會理事長黃朝雲等人發起，嘉義市副市長兼任選委會主委張惠博、檢警調官員到場矢言反賄查賄的決心，現場大綠小綠選將齊聚，猶如泛綠陣營大連線，反賄聲勢昂揚。

反賄選聯盟召集人李明仁表示，檢警調人力有限，民力無窮，全民反賄選，成效一定好，嘉義市夢想創新協會邀請嘉義市各界成立2018嘉義市反賄選聯盟，呼籲反賄大家一起來，維護選舉公正性與民主政治的核心價值。

嘉義地檢署主任檢察官郭志明表示，透過大家一起反賄選，希望達到杜絕賄選的目標，地檢署已全面啟動查賄機制，檢警調合縱連橫，撒下天羅地網查賄，請大家踴躍提供情資。

嘉義市調查站主任宋樂怡表示，查察賄選是調查局一貫的工作重點，行政中立，不分黨派，加強查賄以杜絕賄選。

嘉義市警察局長林水順表示，年底選舉是警察的重點工作，若發現有候選人賄選，撥打反賄選專線或110、派出所報案，警方一定保密檢舉人身分，檢舉獎金500萬至50萬不等。

反賄聯盟執行祕書陳志昌說，反賄聯盟推出賄選檢舉專用信封、套袋，送到家家戶戶，促使反賄行動直達家戶，2016年大選在嘉義縣施行，有所成效，今年底選舉希望在嘉義市也能奏效。

(中國時報)

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