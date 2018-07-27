連結山海河港 市府推產業串連

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中國時報
／高雄報導

高雄擁有山海河港、多元族群，市府農業局等8個局處聯手推動「青山藍海‧綠廊道」計畫，長達5個月系列活動串連山線、海線農漁資源，活動據點選在中央公園，連結周邊商圈，邀民眾在市區綠地野餐、洗愛玉、欣賞客家及原民音樂會。

高市副市長蔡復進說，不同產業、生態地景、農漁資源應整合，才能創造點、線、面永續發展，此次農業局、經發局、原民會、客委會、海洋局、文化局、環保局、民政局合推「青山藍海‧綠廊道」計畫，即結合各項特色共同行銷高雄。

活動在中央公園，結合周邊玉竹商圈、新堀江商圈吸人潮，農業局長鄭清福指出，28、29日由「哈啤山海遊」打頭陣，規畫啤酒攤、推啤酒及型農展攤，報名野餐布置比賽還能獲贈野餐提籃、玉荷包啤酒、畜產品試吃券。

8月登場的「山籟愛玉慶豐收」則由原民會、環保局合作，原民會主委谷縱‧喀勒芳安邀民眾一起坐在原住民圖騰地墊上野餐、欣賞原住民歌聲；環保局主祕郭進興補充說，現場將有再生家具販售、DIY教學，鼓勵大家共同做環保。

9月海洋局「雄海味、鱻饗市集」、10月文化局「雄‧文青」手作市集、11月客委會「客家音樂會暨產業嘉年華」也將輪番上陣，市府26日辦記者會，由各局處首長親自推薦自家節目，宣告下半年精彩活動正式起跑。

(中國時報)

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