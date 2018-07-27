房屋稅不會凍漲或退稅

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中國時報
／台南報導

台南市政府調漲房屋稅政策不僅民眾怨聲載道，民進黨提名的市長參選人黃偉哲也不認同，公開宣稱將朝凍漲方向推進，其他市長參選人及藍綠民代更不支持，擔心影響年底選情。不過，市府26日卻打臉眾選將，強調調漲房屋稅合法、正當，目前無凍漲及退稅空間。

台南市2016年召開不動產評價委員會重新評定房屋標準單價，並針對2001年7月1日以後的房屋分3年調漲標準單價。由於受影響的戶數高達11萬1890戶，讓市民普遍「有感」，連帶也造成不分黨籍市長及市議員選將的壓力。

在市議會國民黨團、無黨團結聯盟及民進黨團相繼提案要求凍漲房屋稅，以及高思博、蘇煥智、陳子敬、林義豐、許忠信等市長參選人相繼表態要求凍漲房屋稅，甚至有人還進一步要求還稅於民後，民進黨市長參選人黃偉哲日前也公開宣稱，指市府財政情況已好轉，如果當選將朝凍漲房屋稅方面推進。

正當眾選將一致要求凍漲房屋稅時，市府財稅局代理局長沈盈如、法制處長王展星昨天聯合舉行記者會，打臉眾選將的「凍漲」政見，強調台南市房屋標準單價調整，經台南地院於6月19日及7月5日分別就2件房屋稅爭議案判決合法，並認定無違反租稅法定主義、無違反不溯及既往原則、程序沒有瑕疵也無違法，因此市府認為，目前既無法凍漲，也無法退稅。

沈盈如還指出，增加的房屋稅收並未用在償還市府負債上，完全用在台南市2至4歲幼兒教育補助從每年1萬元提高至3萬元，2017年已有2萬多名小朋友受惠；2018年除繼續補助外，也將推動私立幼兒園公立化，補助幼兒學費，估計有數千名小朋友受惠，用途正當。

不過，2人也說，依房屋稅條例的規定，房屋標準單價每3年可重行評定1次，台南市於2019年重新評定時，將交由新的委員會討論，希望能符合市民期待。

(中國時報)

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