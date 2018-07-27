高市議員貪3萬被拔 女兒接棒參選

2018年07月27日 04:11 中國時報 林宏聰 、 林偉信 ／綜合報導 ／綜合報導

高市鳳山選區議員陳粹鑾因指示助理詐領差旅費，被判刑3年8月、褫奪公權3年定讞，中選會將依法公告解職，並由「落選頭」徐榮延遞補議員；因陳粹鑾已宣布交棒，由24歲女兒鄭安秝參選議員，地方評估她官司定讞對選情影響有限。

高雄市議員陳粹鑾4年前透過旅行社業務填製不實收據，指示她的助理交給議會核銷，詐領3萬元差旅費，歷審依公務員利用職務機會詐取財物等罪將她判刑3年8月、褫奪公權3年，提上訴遭最高法院駁回確定，她須入獄服刑也丟了議員工作。

高市議會法規研究室主任許進興表示，依法定程序，中選會收到陳粹鑾案判決書後將予以解職，並公告由落選第一名、無黨籍徐榮延遞補，而高市議會等收到中選會通知後，就會聯繫法院進行監誓，過程最快10天至半個月完成。

陳粹鑾23歲即從政，歷經市民代表、3屆縣議員、2屆市議員，父親陳梅芳是開漳聖王廟主委，她則是鳳山農會理事，基層實力雄厚，但今年以「世代交替」為由，宣布交棒女兒鄭安秝參選下屆市議員，也通過初選獲得國民黨提名。

地方政壇分析，陳粹鑾屬傳統型政治人物，組織操作老經驗，早就安排好接班，入獄對女兒鄭安秝選情影響有限，且遞補議員的徐榮延已表態支持國民黨年輕參選人鍾易仲，年底他再出馬參選機會低，選情難有大幅度波動。

(中國時報)