南市私幼公立化 明年喊卡

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中國時報
／台南報導

台南市今年首創私幼比照公幼收費的「私幼公立化」政策，2月試辦，現已有9家幼兒園加入，如今配合中央拋出準公共化托育，確定喊卡；台南市教育局長陳修平指出，107學年度入園學生受教權不受影響，仍將保障到大班畢業，108學年度入園學生則將接軌中央版本。

台南市推動私幼公立化，家長每年只要繳費2萬2290元，平均每月繳交不到2000元，比行政院公布新制平均每月3、4000元，收費較低，台南市教育局表示，在避免一國多制前提下，107學年度入學仍比照現行制度收費，保障到大班畢業，108學年度則銜接中央政策。

行政院通過少子化政策，準公共化托育補助8月上路，六都則是108學年度正式上路，未來2至5歲孩子就讀非營利幼稚園，家長每月負擔將不超過3500元，第3名以上子女每月負擔不超過2500元；若送私幼，一般家長每月付費將不超過4500元，若有第3名子女以上，每月不超過3500元。

不過，中央政策與台南現行的「私幼公立化」略有差異，以台南版本來說，就讀私幼學生每年收費比照公立幼兒園，家長負擔2萬2920元，平均每月負擔1900餘元，其餘皆由市府補助，此外，針對選擇私幼或無法進入公幼學童，增加2至4歲幼兒教保券，1年3萬元補助。

台南市教育局今年因力推私幼公立化政策，政策上路半年急喊卡，對此，教育局長陳修平表示，現行已加入的9所私幼，仍將持續保證補助到畢業，也就是說107學年度入園者權益不變，家長每年仍只需繳交2萬2920元，教保券也一樣發放到明年7月31日，108學年度才會銜接中央政策。

(中國時報)

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