監獄嬰兒重生 馳騁棒球場上

2018年07月27日 04:11 中國時報 李怡萱／新北報導

新北市瑞芳國小棒球隊赴泰國參加泰豐盃棒球賽，順利拿下雙冠軍，教練陳治圻表示，棒球隊的孩子多出自弱勢家庭，其中5年級的謝同學，嬰幼兒時因母親入獄，曾陪著媽媽在監獄待過數月，後來獲一對善心夫妻照顧後才離開。這次前往泰國參加比賽是謝同學首次出國，他也開心表示會更加努力練習，希望能再參加下一屆棒球比賽。

新北市龍川里長賴鴻春表示，謝同學目前由一對善心夫妻撫養，當年這對夫妻前往謝母坐牢的監獄探監，僅憑一面之緣就決定收養年幼的謝同學。這次遠赴泰國參加比賽，因照護人還沒有監護權，一度導致護照卡關，透過市議員林裔綺大力協助才順利出國。

此外，陳治圻也透露，養父特地在出發前拜託，「無論如何都要保留位置，費用我來想辦法。」視如己出的感情令教練動容。

林裔綺說，謝同學出生後就未再見過生母，養父目前在工廠工作，雖然僅領取微薄薪水，但從未拿過外界援助，靠一己之力負擔家中所有開銷。這次因為護照卡關，外界才得知謝同學家中狀況，透過里長、社會局協助後，終於讓他順利出國。

謝同學表示，要出發去泰國前，養父因跌倒頭部受傷不能來為他加油，雖然很可惜，但能夠順利拿回2座冠軍，就是送給養父最好的禮物。目前只加入棒球隊1年，希望精進自己的球藝，爭取參加下一屆泰豐盃棒球比賽。

(中國時報)