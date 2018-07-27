監獄嬰兒重生 馳騁棒球場上

友善列印
中國時報
李怡萱／新北報導

新北市瑞芳國小棒球隊赴泰國參加泰豐盃棒球賽，順利拿下雙冠軍，教練陳治圻表示，棒球隊的孩子多出自弱勢家庭，其中5年級的謝同學，嬰幼兒時因母親入獄，曾陪著媽媽在監獄待過數月，後來獲一對善心夫妻照顧後才離開。這次前往泰國參加比賽是謝同學首次出國，他也開心表示會更加努力練習，希望能再參加下一屆棒球比賽。

新北市龍川里長賴鴻春表示，謝同學目前由一對善心夫妻撫養，當年這對夫妻前往謝母坐牢的監獄探監，僅憑一面之緣就決定收養年幼的謝同學。這次遠赴泰國參加比賽，因照護人還沒有監護權，一度導致護照卡關，透過市議員林裔綺大力協助才順利出國。

此外，陳治圻也透露，養父特地在出發前拜託，「無論如何都要保留位置，費用我來想辦法。」視如己出的感情令教練動容。

林裔綺說，謝同學出生後就未再見過生母，養父目前在工廠工作，雖然僅領取微薄薪水，但從未拿過外界援助，靠一己之力負擔家中所有開銷。這次因為護照卡關，外界才得知謝同學家中狀況，透過里長、社會局協助後，終於讓他順利出國。

謝同學表示，要出發去泰國前，養父因跌倒頭部受傷不能來為他加油，雖然很可惜，但能夠順利拿回2座冠軍，就是送給養父最好的禮物。目前只加入棒球隊1年，希望精進自己的球藝，爭取參加下一屆泰豐盃棒球比賽。

(中國時報)

南市私幼公立化 明年喊卡 8歲田采凰 獲全國孝行楷模

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。