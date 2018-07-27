工作坊藝術節 兒童劇團打頭陣

嘉義縣政府在嘉義縣表演藝術中心策畫了一場馬拉松式的演出與工作坊，讓大小朋友快樂放暑假。（張亦惠攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣政府在嘉義縣表演藝術中心策畫一場馬拉松式的演出與工作坊，安排韓國刷子劇團、西班牙加速度劇團《PLUS》與偶戲工作坊、楊照老師愛上鋼琴古典音樂講座、豆子劇團兒童戲劇營、驫舞劇場舞蹈工作坊，以及一連串的爵士音樂講座輪番上陣，讓大朋友小朋友「藝猶未盡fun暑假」。

嘉義縣表演藝術中心依多元的空間場地特色，策畫以工作坊、專題講座和研習課程性質為主要活動內容，對象涵蓋以專業為對象的驫舞劇場舞蹈工坊、具深度的楊照古典音樂講座，以及專為兒童開設的偶戲工作坊。

縣府文化觀光局長許有仁指出，「工作坊藝術節」是「雲嘉嘉營劇場連線」的一部分，這項區域合作計畫2015年啟動，由嘉義縣市、雲林縣及台南市新營區開始舉辦，內容包括橫跨4縣市的夏至藝術節、青少年戲劇教育和聯合行銷等。

7月底至10月初由資深評論人楊照主講「愛上鋼琴」古典音樂講座，楊照從2015年開始，在台中國家歌劇院主講聽見系列古典音樂沙龍講座，反應熱烈，這次特別邀請他到表演藝術中心，讓嘉義地區的民眾也能一窺精彩的古典世界。

27日晚上7點半，韓國當代最具知名度的兒童劇團《Brush》，將為工作坊藝術節揭開序幕，超越語言界限，結合戲劇、音樂、繪畫，用演員的雙手創造舞臺背景，以生動的肢體語言及風趣的表情，直入孩童的心。

(中國時報)

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