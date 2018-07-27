東奧正名的誤判與誤導

2018年07月27日 04:11 中國時報 張景為

因為「東京奧運台灣正名公投」之故，導致大陸強勢主導，表決取消台中主辦的首屆東亞青年運動會；激情過後，恢復理智，整件事帶來的教訓與啟示，值得好好省思，以鑒來者。可惜的是，對兩岸的傷害已經造成，而且後續衝擊仍在激盪。

這個基本上就是獨派搞「正名制憲」擦邊球的公投一旦成真，後果當然嚴重，大陸的強力「懲治」固然可以理解，但究其實，本案根本尚未連署成立，如今大陸就下如此重手，恐怕有適得其反的效應。說穿了，大陸這次下手遏阻的時機太早、程度也太重；相對地，民進黨政府與推動此一公投者的心態與預估，則是顯得太過輕忽了。

以台灣之名參加2020東京奧運，基本上就是個純粹政治宣示，喊爽的，並無實質作用的假議題，就算通過了台灣的公投，根本也進不了奧運大門，更可能連行之有年的「中華台北」參賽權都被取消。這是民進黨政府完全了解的常識。

該公投案原本連署情況不佳，而且民進黨黨政系統蓄意淡化處理，如今大陸狠畫紅線這一刺激，極可能反而逆勢上揚，使得連署數倍增而成立。加上年底選戰的渲染，一舉過關的可能性大增。換言之，大陸如果過了今年底再作決斷，一切就不一樣了。

就民進黨來說，台灣是個民主多元社會，公投提案本就是人民的合法權益，另一方面，民進黨當然不肯、也不敢正面違逆此一獨派主推的政治性公投。因此在蔡英文看來，她既沒有連署表態，也沒有發動黨政力量支持，想要慢慢讓其冷卻消弭於無形，意思難道還不清楚嗎？

但在大陸看來，民進黨政府沒有積極擋掉或化解此案，等於就是默許、縱容，於是「你不處理就由我來處理」！究其實，這完全是兩岸因為體制環境的差異所產生的誤解。民主的台灣，不願也很難處理該案，威權的大陸則認為該案該處理就處理，哪有那麼多「眉角」要拖拖拉拉。再加上兩岸關係如今陷入空前緊繃，嚴重缺乏互信與有效的溝通管道，誤解自然就引爆誤判了。

還有一說是，大陸為避免林佳龍勝選連任而使東亞青運衍生難測變數，才急著踩煞車。然而目前台中的選情是國民黨的盧秀燕較看好，屆時極可能是盧得享此一主辦光環；可見大陸反獨之急迫感，已使其無暇分辨藍綠之別，反正先殺再說。

另一方面，民進黨則是太過輕忽此案的敏感度與發酵性，尤其紀政在其運動盛名與專業之外，卻對政治過於疏漏的天真言行，更是令人搖頭。她所說的包括自己所參加的1968年墨西哥等3屆奧運，我國均是以台灣為名參賽，其實根本是曲解歷史與因果的特大誤解。當年我國是被逼遭矮化以台灣參賽，而今隨著台灣內部自主意識的變遷，才是想用台灣之名參賽卻不能用；紀政不知是無知或蓄意，竟然不斷誤導社會視聽！

台灣沒辦法用自己真正的名稱參加奧運，這是所有人都不想看到的，而這也是大家都知道的大陸施壓與國際現實所致。但正因大家不願意運動持續受到政治的壓制，更希望台灣年輕的選手能在國際上發光發熱，所以才有妥協務實的「中華台北」結果。兩岸的誤判與誤導，是否能在這一未必值得撕破臉的事件後，真正獲得教訓呢？

（作者為資深媒體人）

(中國時報)