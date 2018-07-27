國慶街變單行 鶯歌恐大塞車

捷運三鶯線工程如火如荼進行，圖為鶯桃路上圍籬造成周邊塞車場景。（本報資料照片）

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中國時報
／新北報導
鶯歌交通要道國慶街將封路施工，車輛則須改道繞行，捷運工程局26日舉辦會勘討論因應事項。（陳俊雄翻攝）

捷運三鶯線工程將施作跨越鶯歌國慶街鐵道橋的梁柱工程，計畫自31日起封路施工，由於施工地點是數條交通幹道匯集點，加上工期超過1年半，恐造成當地交通大塞車，捷運工程局26日會勘表示，將疏導中正一路、建國路等替代道路車流，降低對交通的衝擊。

封路需妥善因應措施

捷運工程局表示，為施作捷運三鶯線陶瓷老街站及相關梁柱工程，將自31日起封閉鶯歌區國慶街往三峽方向車道及行人木棧道後，架設圍籬拆除房屋、試挖管線並施作井式基礎及墩柱工程。

屆時國慶街調整成往三峽方向的單行道，由三峽方向前往鶯歌地區的車流，必須改道文化路銜接中正一路通行。至於原本鐵路橋下的行人木棧道也將封閉，前往陶瓷老街的遊客僅能從老街口萊爾富便利商店旁既有人行通道通行。

建國里長林清得表示，建國路、中正一路週邊的違規停車、攤販問題嚴重，加上車輛改道，恐會使得鶯歌市區交通打結。市議員參選人蘇泓欽也指出，施工地點位於文化路、中正一路、中正二路以及國慶街等4條道路的匯集處，原本就是車流容易堵塞地區，交通局、警察局應該做妥善規劃，降低對交通的衝擊。

車輛改道時間恐拉長

捷運工程局三鶯工務所主任張壯習表示，跨越台鐵軌道的梁柱工程，除了工程本身牽涉到跨越台鐵軌道，只能在夜間施工外，加上當地路面下也還有許多管線，又需要拆除房屋，可能會碰上許多不可預期的狀況，難以估算封路時間有多長。

張壯習指出，車輛改道至少要1年半至2年，如碰到不可預期因素工期還可能拉長，因此也無法預設撤除圍籬日期。但施工期間將透過警方執法、義交指揮交通等方式疏導車流，並將滾動式檢討封路狀況，降低施工對交通造成的衝擊。

(中國時報)

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