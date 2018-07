勿唱衰台灣，莫做金絲雀

2018年07月27日 04:11 中國時報 沈呂巡

最近我們的外長上CNN受訪,一鳴驚人的話不僅是若沒有美國持續的軍事支持,台灣將容易被北京武力併吞,而且是須防止「中國以為能在一夜之間(overnight)占領台灣」。

我們以前批當時的國防部長,不該講一旦台海生變,外援來之前只能支撐兩個禮拜,現在外長講的時間更少了,我們難道差到沒有美援,對岸就以為我們不堪一夜之擊,到底是大陸過份自大,還是自己唱衰台灣?

更糟糕的是:我們的「求救訊號」並未得到美國即時力挺,反而第二天就被國務院潑了半盆冷水。沒有正式聲明,只是不具名官員重申在《台灣關係法》下,對我提供足夠的防禦物資及服務的承諾;沒提美軍是否來援,反鼓勵我們要增加國防預算,自行發展阻卻大陸軍事野心的能力。

美方最近老是這種提法,等於要我們多買美製武器,而《台灣關係法》中同條,以和平以外的方式決定台灣的未來將是美國的「嚴重關切」,反而極少聽到了。「唯武器論」能解決多少問題呢?以現在的募兵制及年改的影響,能有足夠的善戰兵源及良好的士氣使用這些武器嗎?

我們的外交官在任何時候都會被問到兩岸問題,馬政府時期,根本扯不到兵臨城下,但也居安思危,於是一般的答覆是:我們都認識到大陸仍是最大潛在威脅的來源,但也是台灣最大的機會之地,而我們要做的,就是把「威脅極小化、機會極大化」。另外還可以加上3個台灣對大陸之「最」,就是最大的實際投資來源地、大陸以外最了解並最能影響大陸之地,並表示願跟美國分享經驗。

這樣的說法,不但體現了我們的尊嚴及重要性,使台美關係不致一面倒,也多能得到各方的肯定。2015年美國主管兩岸事務的亞太副助卿董雲裳就演講說,台美關係從未如此之佳,因素之一就是相互密切合作,使兩岸關係得有「穩定管理」。

外長的談話預警了台海未來的軍事衝突,但外交危機,卻是真實與現在,而擺明了美國也幫不上什麼忙。邦交頻斷及參與國際組織碰壁之外,美國的航空公司現在也加入了矮化台灣行列;台中的東亞青運主辦權被東亞奧會剝奪,美國也無能為力。

奧會模式本來也是妥協的結果,但當年政府的氣勢與智謀皆不同於今,敢在瑞士洛桑法院告國際奧會,逼致庭外和解,奧會且為我們改了憲章,1981年3月23日與我奧會簽了協議,其第一條就以我仍為國家奧會(NOC, National Olympic Committee),只是名字叫中華台北(簡稱CTOC)。第四條是國際奧會承諾將協助CTOC申請加入與國際奧會有關的國際運動聯盟或恢復會籍,協定前言並明言不得因政治因素有所歧視。

所以現在我奧會至少可據以逕向國際奧會申訴,正名公投可否成案均不知道,我奧會為民間團體亦不必然受其拘束,東亞奧會怎可就據以取消我主辦權?如易地舉行,我隊應仍有參賽權。這樣先保障青年選手參賽的機會。

我們都知翻案不易,但政府至少要拿得出有力論據,不是只會發聲明譴責或罵在野黨。令人驚訝的是,在蔡總統支持東亞青運的英文推文上,居然說現在更須全球團結以應對中國的崛起,而台灣是「煤礦坑裡的金絲雀」(Taiwan is the canary in the coal mine)。這是一種英文裡的喻意,因為以前煤礦工常須攜帶金絲雀鳥籠下坑,以預警毒性氣體,一見金絲雀無聲息或死亡,礦工即知須逃命。但今天這是什麼比喻,即使僅意指我們願為全球提出對中國的預警,但這是以本身的犧牲為警示的,而他人反得逃,這是我們要的台灣前途嗎?

實際上,如果我們當初得與大陸簽署協定,共同開發資源,則也可成為礦主之一,怎麼會淪為礦工的金絲雀,還拿來博寵於外人呢?(作者為前任駐美代表)

(中國時報)