勿唱衰台灣，莫做金絲雀

2018年07月27日 04:11 中國時報 沈呂巡

最近我們的外長上CNN受訪，一鳴驚人的話不僅是若沒有美國持續的軍事支持，台灣將容易被北京武力併吞，而且是須防止「中國以為能在一夜之間（overnight）占領台灣」。

我們以前批當時的國防部長，不該講一旦台海生變，外援來之前只能支撐兩個禮拜，現在外長講的時間更少了，我們難道差到沒有美援，對岸就以為我們不堪一夜之擊，到底是大陸過份自大，還是自己唱衰台灣？

更糟糕的是：我們的「求救訊號」並未得到美國即時力挺，反而第二天就被國務院潑了半盆冷水。沒有正式聲明，只是不具名官員重申在《台灣關係法》下，對我提供足夠的防禦物資及服務的承諾；沒提美軍是否來援，反鼓勵我們要增加國防預算，自行發展阻卻大陸軍事野心的能力。

美方最近老是這種提法，等於要我們多買美製武器，而《台灣關係法》中同條，以和平以外的方式決定台灣的未來將是美國的「嚴重關切」，反而極少聽到了。「唯武器論」能解決多少問題呢？以現在的募兵制及年改的影響，能有足夠的善戰兵源及良好的士氣使用這些武器嗎？

我們的外交官在任何時候都會被問到兩岸問題，馬政府時期，根本扯不到兵臨城下，但也居安思危，於是一般的答覆是：我們都認識到大陸仍是最大潛在威脅的來源，但也是台灣最大的機會之地，而我們要做的，就是把「威脅極小化、機會極大化」。另外還可以加上3個台灣對大陸之「最」，就是最大的實際投資來源地、大陸以外最了解並最能影響大陸之地，並表示願跟美國分享經驗。

這樣的說法，不但體現了我們的尊嚴及重要性，使台美關係不致一面倒，也多能得到各方的肯定。2015年美國主管兩岸事務的亞太副助卿董雲裳就演講說，台美關係從未如此之佳，因素之一就是相互密切合作，使兩岸關係得有「穩定管理」。

外長的談話預警了台海未來的軍事衝突，但外交危機，卻是真實與現在，而擺明了美國也幫不上什麼忙。邦交頻斷及參與國際組織碰壁之外，美國的航空公司現在也加入了矮化台灣行列；台中的東亞青運主辦權被東亞奧會剝奪，美國也無能為力。

奧會模式本來也是妥協的結果，但當年政府的氣勢與智謀皆不同於今，敢在瑞士洛桑法院告國際奧會，逼致庭外和解，奧會且為我們改了憲章，1981年3月23日與我奧會簽了協議，其第一條就以我仍為國家奧會（NOC, National Olympic Committee），只是名字叫中華台北（簡稱CTOC）。第四條是國際奧會承諾將協助CTOC申請加入與國際奧會有關的國際運動聯盟或恢復會籍，協定前言並明言不得因政治因素有所歧視。

所以現在我奧會至少可據以逕向國際奧會申訴，正名公投可否成案均不知道，我奧會為民間團體亦不必然受其拘束，東亞奧會怎可就據以取消我主辦權？如易地舉行，我隊應仍有參賽權。這樣先保障青年選手參賽的機會。

我們都知翻案不易，但政府至少要拿得出有力論據，不是只會發聲明譴責或罵在野黨。令人驚訝的是，在蔡總統支持東亞青運的英文推文上，居然說現在更須全球團結以應對中國的崛起，而台灣是「煤礦坑裡的金絲雀」（Taiwan is the canary in the coal mine）。這是一種英文裡的喻意，因為以前煤礦工常須攜帶金絲雀鳥籠下坑，以預警毒性氣體，一見金絲雀無聲息或死亡，礦工即知須逃命。但今天這是什麼比喻，即使僅意指我們願為全球提出對中國的預警，但這是以本身的犧牲為警示的，而他人反得逃，這是我們要的台灣前途嗎？

實際上，如果我們當初得與大陸簽署協定，共同開發資源，則也可成為礦主之一，怎麼會淪為礦工的金絲雀，還拿來博寵於外人呢？（作者為前任駐美代表）

(中國時報)