美國會的支持正在退步

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中國時報
孫揚明

美國2019年的《國防授權法》草案已於日前在參眾兩院的協調委員會上通過；雖說在程序上還是要回歸到參眾兩院再各自通過，才能送交白宮，但基本上，這已是定稿，不會再有大問題。

多少是拜美國國防部主管亞太安全的助理部長薛瑞福之助，今年的《國防授權法》中，還是有若干與台灣相關的條文，集中於第1257與1258兩條文中。

這次通過的條文有若干特點：首先，美國會將有強制性與不具強制性的條文非常清楚地一分為二，前者在1257條，後者則在1258條。換言之，協調委員會的版本非常清楚地告知台海雙方，什麼是可以做、會做，而什麼只是說說，大家聽聽就可以了。

此番最後議決的版本中，在具有強制性的條文上，協調委員會明智地將焦點置於對美國內部（即國防部與國務院）的要求上，全部都是要求「提出相關計畫、建議、報告」；即所謂的「要求國防部長與台灣相關部門協商，針對台軍隊、特別是後備軍力全面評估並提建議，以提升台灣自我防衛能力。國防部長需與國務卿協商，並向相關委員會提交總體評估報告，報告內容需針對『擴大美台高階軍事交流與聯合軍事訓練』及『支持美國對台軍售』與其他軍備轉移，特別是發展不對稱作戰能力等提出評估、建議與計畫。」提出計畫並不要求執行，這對中共的挑釁程度降到最低；但無可否認的，這卻又是一張彎弓不發的「台灣牌」。

所有真正需要「行動」的部分，都在這一條文中了；不過因只是「國會意願」，行政部門又不需要具體執行，所以聽聽就好，因此可以大膽放言，不必擔心會導致美國在台灣問題上與中國大陸發生正面的衝突。

我們可以看到真正具刺激性（對台灣與對大陸均然）的條款項目與說法，都在其中，如「《台灣關係法》與六項保證是美台關係基石，美台應強化國防及安全合作，支持台灣發展現代化且足以自衛的國防力量。」還有「在《台灣關係法》基礎上，美應支持台透過對外軍售、直接銷售與工業合作取得防禦性武器，並強調不對稱戰力與海面下作戰能力。同時，美方也應提高對台軍售的可預測性，確保及時審查並回應台對國防武器和服務的需求。」、「國防部長應加強與台安全交流，包括與台進行實地訓練與軍演，並據《台灣旅行法》，促進雙邊高階國防官員與一般官員交流。美台也應擴大人道主義援助與救災合作，並考慮在年度太平洋夥伴任務中派遣美醫療船訪台。」

縱然如此，此次協調出的版本內文，其鹹辣程度也還遠不如去年，例如去年的「國會意願」中，曾出現「美國海軍與台灣海軍進行雙邊海上演習，包括在西太平洋與台灣海軍進行航行前會議。」甚至要美方參加台北的漢光演習亦在其中。如此看來，美國會對蔡政府的支持是在退步中了。　　　（作者為資深媒體人）

(中國時報)

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