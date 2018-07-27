免除候選人保護管束 瓜田李下

2018年07月27日 04:11 中國時報 何展旭

前台南市議員唐儀靜因過失致人於死，遭法院判處緩刑4年，並交付保護管束至2019年9月，因而今年5月未獲民進黨提名參選。不料，日前台南高分院准予提前結束保護管束，立即獲民進黨徵召提名，引發司法配合政治的質疑。院方雖強調依法審理此案，並無配合政治操作而刻意放水，只怕是欲蓋彌彰，更加啟人疑竇。

依《保安處分執行法》第74條規定：「執行保護管束之期間，已達1年以上者，檢察官綜核各月報告表，並徵詢執行保護管束者之意見，認為無繼續執行之必要時，應聲請法院裁定免除其執行」。南檢及台南高分院即是依本條聲請與裁定，免除唐的保護管束執行。

乍視之下，院檢的處理於法有據，似無不法，然而從矯正保謢實務來看，卻是大有問題。雖然法律規定對於表現良好的受保護管束人，檢察官認為無繼續執行必要，得向法院聲請裁定免除執行，但實際上因此而獲得免除者，卻是少之又少。究其原因，一是檢察官若依此聲請免除保護管束之執行，恐引起有無侵害判決宣告刑效力之質疑；二則是何謂「無繼續執行之必要」？也就是受保護管束人的表現至何種程度，可以認為無須繼續執行。由於免除保護管策未如假釋，定有明確的規範與審議機制。法務部至今未就免除保護管束訂定相關的行政規則，以及《地方法院檢察署執行觀護案件手冊》中亦未有任何相關規範，即可見一斑。

在缺乏明確的執行準則以及客觀的裁量基準下，法務部及檢察機關對於免除保護管束的態度向來趨於保守，個案承辦的觀護人及執行檢察官大多也不會積極向法院聲請，免除保護管束的執行，避免引起圖利等法律爭議。因而此類案件雖然不至於掛零，但實際上卻是鳳毛麟角。依法務部統計，105年未結的保護管束案件，共計25334件，其中緩付保護管束尚有11965件，終結保護管束案件則有2212件。只要請法務部說明同年免除保護管束執行的案件有多少，甚至台南地檢署執行檢察、承辦該案的觀護人又提出多少此類案件的聲請，即可明瞭本案有無「特殊待遇」。

事實上，從台南高分院的說明也可略窺其中怪異之處。院方強調本案依法審理，類此裁定並非首例，並舉高雄高分院1年有1、2件案例佐證。然而吊詭的是，台南高分院既強調本案並非首例，何以不舉該院承審的案例說明，卻援引其他法院的案例？難道本案雖不是全國的首例，卻是台南高分院，甚至是台南地檢署、執行檢察官及承辦該案觀護人的首例？

更令人質疑的是，本案處理效率之高，完全與執政黨提名作業時程「巧合」。唐因保護管束今年5月未獲民進黨提名，南檢執行檢察官於6月底向法院聲請免除執行，僅20餘日法院即裁定免除執行，民進黨旋即徵召提名。此等形同「一條龍」的處理，要人民如何完全相信司法公正？

「瓜田不納履，李下不整冠」，司法人員若不能避嫌、合乎常理去執法，司法威信恐將葬送在自己手裡！

（作者為國家政策研究基金會司法及法制組召集人）

(中國時報)