日本需要的釣魚台教育

2018年07月27日 04:11 中國時報 陳美霞

日本文部科學省日前宣布，高中教科書修改方案擬將釣魚台列為「日本固有領土」。日本政府不尊重史實，任意竄改教科書，這不是第一次。1950年代開始就無數次地修改教科書扭曲歷史，推卸戰爭責任，掩蓋日本侵奪我國領土釣魚台的史實，聲稱日本擁有釣魚台的主權，乃其中一例。

然而，日本政府這種從上而下扭曲史實的「釣魚台教育」，真的對日本人民有利嗎？答案是：不利，而且是大不利。

日本在19世紀60年代末期明治維新，走上資本主義的道路。為因應資本擴張及生產原料的需求，對外政策確立以「開疆拓土」的侵略為總方針，種下日後日本成為軍國主義國家的禍因。台灣及其附屬島嶼（包括釣魚台）成為其對外擴張的首選目標。1874年日本藉牡丹社事件入侵台灣，台灣成了日本明治維新之後第一次對外侵略擴張的對象。1894年日本發動甲午戰爭，1895年初趁機竊取釣魚台；甲午戰爭結束，清廷被逼簽訂《馬關條約》，割讓台灣及其附屬島嶼包括釣魚台，成為日本的殖民地。

1930年代日本與德意志及義大利法西斯政權共同在亞洲、歐洲、非洲發動第二次世界大戰。1945年法西斯陣營戰敗，日本無條件投降。依據《開羅宣言》及《波茨坦公告》，日本須歸還其竊取自中國的所有領土，包括台灣與釣魚台列嶼。然而1970年代初期，美國為鞏固她在亞洲的反共堡壘日本，強化雙方的同盟關係，私相授受擅自將釣魚台行政管理權給了日本。有了美國的護持，之後日本公務船不斷非法驅離或扣押我漁船漁民。2012年，日本政府更企圖將釣魚台「國有化」，引發中國大陸及台灣民眾巨大的憤怒與抗議示威。

上述一個半世紀以來日本侵占釣魚台的簡史，是一個典型的軍國主義國家侵略、強占他國領土的歷史，是一段不公義的歷史。日本人民大多是善良而愛好和平的，但過去因受日本軍國主義者的欺瞞、煽動而被利用為侵略的工具，數百萬人成了日本軍國主義侵略戰爭的犧牲品，甚至招來原子彈的大禍，可謂受創鉅深。日本政府若真以日本人民的福祉為念，理應記取歷史教訓，尊重史實，推動有利於人民福祉的歷史教育，徹底反省日本過去一個半世紀以來的軍國主義邪惡歷史。

不幸的是，日本政府卻完全缺乏反省力，一而再、再而三地擅自竄改教科書，從上而下地以日本少數人的意識形態及利益為依歸，推動違背人民利益的教育，從而可能重蹈覆轍，為日本再招大禍，這對日本人民當然是大不利的。日本人民需要的是：一個人民觀點的釣魚台教育。

（作者為國立成功大學公共衛生研究所特聘教授）

(中國時報)