政經雙重曝險 台灣自求多福也難

2018年07月27日 04:11 中國時報 主筆室

由美國發動的世界貿易大戰已正式開始。美國目前不僅止於對中國發動貿易戰，甚至貿易戰火還波及到了美國的傳統盟友，例如歐盟與日本，以及同屬北美自由貿易區的加拿大、墨西哥等。

目前貿易戰有幾個特徵。首先，削減貿易逆差是個長期的過程，因此貿易戰有長期化的現象。其次，目前全球最大的幾個經濟體全部捲入戰火，涵蓋範圍廣泛，將可能會重新形塑現有產業鏈與貿易流向，甚至是新的同盟關係。再者，以「邊緣策略」開啟新戰線似乎蔚為流行。川普一貫先威脅對手，迫使對方在期限前妥協。虛張聲勢的「邊緣策略」大行其道。中美貿易戰的額度從川普威脅的500億美元開始，川普不滿大陸沒有妥協還進行等值關稅反擊，宣稱將再加碼2000億、甚至最高可能高達5000億美元的關稅清單。期間還開啟新戰線，對以中興通訊為代表的「中國製造2025」的科技產業進行重點打擊。

大陸目前在國家整體實力上，的確也還沒有挑戰美國的條件與能力。第一輪的貿易熱戰，曝露出中國在外貿及科技業實力脆弱的一面。這也是為什麼貿易戰迄今，美國股市在歷經短暫的波動之後，還能夠強勁增長，欣欣向榮；而大陸的滬深股市卻頻頻破底處於低檔的根本原因。

沒想到20日川普再度指責人民幣與歐元兌美元匯價持續貶值，而且大陸人行不進場阻貶，據此指控中國和歐洲聯盟操縱匯率，刻意將貨幣貶值。川普的指責似有將貿易戰延伸到新的貨幣戰線的跡象，引起全球的憂慮。

特別是大陸這半年來出現實體經濟不振，房地產泡沫，頻現企業地雷與地方政府債務危機等問題，可見經濟體質尚在調整階段。而川普似乎總能「精準打擊」到中國的痛處，這似乎顯示美國情報蒐集與幕僚作業的扎實。

不過，中國目前的回應策略可圈可點。首先，不讓川普持續盲動，軟土深掘，就必須擺出毒針策略，雖然放低身段但也擺出了等值回敬的姿態。至少讓美方在主動加碼的過程中必須考慮到相對應付出的代價。其次，中國也對美國的大型企業技術性地施加合規的法遵壓力，如高通合併恩智浦案的批准，美光的反壟斷調查案與市場禁售案、甚至對美國航空公司的「台灣正名」等。

大陸也在準備長期對應貿易戰。例如財政的去槓桿轉變成穩槓桿，央行適度放水緩解企業資金需求，為經濟變局預作準備。更重要的是由於近期美元利率走升，而人民幣利率不但沒有提升，甚至還在定向降息，引發資金外流，自然帶來人民幣貶值壓力，加上大陸人行放手不干預，導致這波人民幣貶值又快又猛。匯率貶值可以對沖增加關稅的衝擊，也可以擠掉房地產的泡沫。更重要的是如果貶值幅度夠大，可以改變人民幣貶值預期，甚至進入長期升值的軌道，可以吸引資金重新流入，降低金融危機的風險。因此，現階段人民幣急貶其實是可以提高大陸經濟在未來可能的多重經濟戰的打擊耐受度。

台灣在民進黨政府的執政下，政治上毫不猶豫地走上與大陸公開敵對，在價值選擇與地緣政治上倒向美國，乞求美國協助抗中，把自己變成一顆棋子。但川普對自己的地緣鄰居加拿大與墨西哥兩國，以及長期的價值盟友歐、日都敢痛下重手，卻急於與俄羅斯的普丁交好。這顯示，川普治下的美國，越來越顯現其重商利益導向，而非價值導向的一面。這使得台灣的政治曝險大增。

經濟上台灣高度依賴以中、美為中心的產業鏈，這是廠商根據自身的比較利益所做的合理布局。貿易戰極可能改變現有的貿易流向與產業供應鏈，對台灣現有的價值創造模式影響甚巨。《華爾街日報》點名台灣等小而開放的製造出口國將會是此波貿易戰的最大輸家。這使得台灣的經濟曝險大增。

人類災難性的錯誤往往來自無知與偏執。在政治、經濟雙重曝險下的凶險局勢，難道只能期望台灣人民自求多福嗎？

(中國時報)