中和大仁街瓶頸道路 打通

2018年07月27日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市政府26日舉行「中和區大仁街瓶頸道路」通車典禮，市長朱立倫致詞強調，大仁街瓶頸道路打通約560公尺，總經費4億4000萬元，當地約7萬名民眾日後要通往景平路、中和市區，無須繞道而行，約可減少15分鐘路程。

朱已打通72個路段

朱立倫昨由地方民代陪同出席通車典禮，他表示，大仁街瓶頸道路打通約560公尺，在有些人眼中也許只是小工程，但他任內打通72個瓶頸路段，包括中和區的14個瓶頸路段，每一條路段打通對地方民眾都非常重要，是市府非常重視的大事。

中和區公所表示，中和秀安地區約7萬人口，大仁街瓶頸道路打通，讓整條道路可以串連周邊公共設施、學校，民眾通往大仁街、大智街、景平路及中和市區，減少道路繞行時間，約可減少約15分鐘路程，更方便消防車輛救災，適逢年底環狀線通車，民眾要前往搭乘捷運更方便。

大仁街總長度565公尺，市府從2014年開始與地主協調，全部用地經費4.2億元、工程費用2400萬元，總經費約4.4億元，市府規畫分6階段打通，26日打通部分為最末段，整條道路6階段全部完工。

朱立倫也再度回擊行政院長賴清德表示，賴院長日前難得到新北市，卻酸國民運動中心、公共托育中心是小確幸，不做大工程，但賴忘記現在進行中的「三環三線」，新北市政府已投入一千多億元，還有60多條重要道路、30多個橋梁。

大工程做 小確幸也做

朱立倫表示，重大工程還是小確幸見仁見智，對於民眾而言是重大工程，新北市公共托育中心年底將超過60個，每個家長都認為很重要，他反酸，賴揆在台南市長任內國民運動中心是零，一個都沒完成，卻說新北市做的是小確幸，「我們大工程也做，小確幸也做！」

(中國時報)