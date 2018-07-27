2018年07月27日 04:11 中國時報 主筆室

在大陸的強勢要求下，遭大陸點名的44家外籍航空公司，全數於25日最後期限前，更改了官網的台灣名稱表述。儘管總統府回應，台灣堅定站在普世價值的基礎上，不是在網路上更名就可以把我國從世界上抹殺的。然而，總統府的回應無助於情勢的扭轉，只是喊給自己人聽，自我安慰而已。

蔡政府上台以來，大陸就在外交上全力打壓台灣，連續斷了我方4國的邦交，也極力限縮我國際空間，包括國際民航組織、世界衛生大會我國都被阻絕門外。這都是由於蔡政府不承認九二共識及一中原則所致，外交休兵的默契被打破後，大陸也就不再留任何情面。

最近以來，大陸的動作更大，除了要求外國民航官網更改台灣名稱的表述之外，連已經決定在台中舉辦的第一屆東亞青運也被取消，同樣地，總統府批大陸粗暴地以政治干預體育，行政院還說「大陸是麻煩製造者」，台中市政府認為是缺席審判，已向國際奧會提出申復，捍衛主辦權。

大陸一連串的動作問題出在哪？大陸國台辦說得很清楚，原因是台灣一些政治勢力和台獨分子，在民進黨當局縱容下，推動所謂「東奧正名公投」，公然挑戰奧運模式。大家都知道，「東奧正名公投」即使過關，我方也不可能以「台灣隊」名義參賽，一些政治勢力之所以推動正名公投，目的就是為法理台獨往前推進一步。

而這正是大陸最不願見到的發展，大陸自十九大以來就全力反獨，習近平主席多次表達反獨態度，而正名公投正是衝著大陸的政策對著幹。台中市固然無辜，但城門失火殃及池魚。蔡政府如果不能看清這點，全力遏止台獨公投，別說申復東亞青運無望，台灣的國際空間還會被進一步限縮。

(中國時報)