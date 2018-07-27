金門大膽島開放觀光試營運

有「前線中的前線，離島中的離島」之譽的大膽島，在金門縣府接管改善生活設施後，26日起至10月底開放觀光試營運。（李金生攝）

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中國時報
／金門報導
大膽島的精神標語，標示著兩岸軍事對峙的大時代。

有「前線中的前線，離島中的離島」之譽的大膽島，在金門縣府接管改善生活設施後，26日起至10月底開放觀光試營運。縣長陳福海偕中央、地方主管在碼頭迎接首發團30人登島，一起揭開這座位於國境西陲島嶼的神祕面紗。

大膽島面積僅0.79平方公里，距離金門島約1萬2000公尺，距離廈門島約4400公尺，在兩岸軍事對峙年代，被視為前線中的前線，戰略地位十分重要。隨著兩岸緊張關係緩和，縣府在2014年正式接管，歷經多年規畫整備，配合大膽島戰役68周年紀念日，在26日小規模開放觀光。

大膽島上有豐富的古蹟、軍事遺跡，包括「島孤人不孤」勒石、神雞之墓、大膽神泉、石獅、北安寺、神泉茶坊與「三民主義統一中國」心戰牆等特色景點，都讓人在登島攬勝，大發思古幽情之餘，也可體會昔日駐軍戍守兩岸最前線，枕戈待旦的辛勞。

這座結束階段性軍事任務的島嶼，在開放觀光的啟動儀式中，首先播放由40年前服役於大膽島攝影官蔡榮豐拍攝的「國境之西，大膽日月」影片，向曾經在島上流血流汗的老兵致敬。

陳福海縣長偕同金防部指揮官姜振中、海巡署金馬澎分署副分署長扶大桂、台北郵局副局長曾麗妙等人一起為遊客服務中心、大膽郵政代辦所和大膽郵筒揭幕啟用，讓這座孤懸外海的島嶼，再以有溫度的人情趣味書信，與世界各地連結在一起。

由島上歷史建築「生明廳」改建而成的遊客服務中心，內有在地藝術家梁文勇以「血戰大二膽」為主題的大幅油畫和吳鼎信創作的大膽裝置藝術牆，並陳展大膽限定文創商品包括紀念酒、郵票、明信片、馬克杯、撲克牌、T恤，搭配用彈藥箱及50機槍巧思建構而成的櫃檯，在軍事載體上表現濃厚文藝、創作氣息。

縣府觀光處以「「來過金門人生鍍金、上過大膽一生膽大」為宣傳主軸，開放觀光試營運自7月26日起至10月31日止，相關資訊詳見「金門觀光旅遊網」。

(中國時報)

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