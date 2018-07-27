東奧正名公投引爆劫難

2018年07月27日 04:11 中國時報 王銘義

東亞奧委會日前在北京召開臨時理事會，表決通過中國籍主席劉鵬的提議，停辦原定由台中市承辦的「2019年東亞青年運動會」。蔡英文政府宣稱這是「手段粗暴地以政治干預體育」；國台辦則強調，這是東亞奧會應對台獨勢力推動「東京奧運正名公投」做出的正確決定。

隨著選戰逼近，獨派推進的正名公投，因意圖挑戰奧運模式，修正「中華台北」名稱，改以台灣之名參與東京奧運會。這項倡議受到國際奧委會高度關注，北京主導的東亞奧委會則趁勢取消東亞青運，預先排除奧運模式面臨的「政治風險與政治干擾」。

台灣國際處境艱難，兩岸關係又陷於低潮，獨派明知不可為而為，仍執意推進公投，對參與東京奧運不僅難以正名，恐將台灣推向絕境。尤其，如果激起北京政治警覺，藉機開展反獨行動，如同迎面對撞的高速列車，終將使台灣未來參與國際賽事面臨災難性的後果。

中共對台政策轉趨強勢的決策風格，最近在高層對台交流場合中展露無遺。如汪洋在廈門海峽論壇公開表態：「軟的會更軟，是針對台灣同胞的；硬的還會更硬，則是針對台獨」；大陸國家主席習近平在會見連戰時，更一度脫稿嚴詞警告：「絕不允許台獨勢力興風作浪，挾洋自重！」

北京近來應對獨派強勢抬頭，遇強則強，展現「借勢造勢，借獨反獨」的動態激進作法，即運用島內獨派正名造勢，借勢鼓動反獨新浪潮；借正名公投新進程，在國際間構築全面反獨的新形勢。因事涉中共對台政策底線，北京似已不在乎對島內選舉可能造成的外溢影響。

蔡政府必須冷靜思考與應對的是，近來北京揚棄外交休兵承諾，加大對台外交空間的壓縮力度、擴張海空軍繞島巡航的演訓頻率、強力阻絕台灣參與國際活動的場域、威脅警告國際民航業者更改對台灣的定位等等，並非突然的舉措，而是北京全面反制台獨聲浪的系列行動。

當前，正名公投聲浪與北京強勢反獨舉措，猶如兩列逐步迎面對撞的火車，獨派組織並不會停止推動正名公投進程，北京相關涉台系統也不可能軟化反獨行動，彼此相激相盪，雙方步步進逼，台灣體育健兒參與東京奧運的基本權益，恐將成為兩岸政治對抗升高的犧牲品。

大陸近年對於台灣舉辦國際賽事，並非全然逢綠必反，或逢獨必反，如陳菊主政高雄期間舉辦世運會，或柯文哲舉辦世大運，北京都曾表態支持並派遣體育代表團赴台參加盛會。顯見北京對獨派執政者的打壓策略，既有針對性的反制攻擊，也有靈活性的彈性操作。

台中對東亞青年運動會承辦權「得而復失」，這是北京強勢主導各會員體參與反獨、反正名所形成的東亞新共識，更是兩岸政治對抗升級、台灣參與2020東京奧運增添變數的警訊。獨派如執意推進正名公投、蔡政府再升高對抗氛圍，甚至激化北京透過國際奧委會再出手反制，台灣體育健兒的政治劫難恐難排除。

陳水扁執政期間，曾坦率陳詞「台獨，做不到就是做不到！」以蔡英文的決策風格，還看不出蔡敢於公開走上台獨之路，但縱容獨派推動正名，挑戰奧運模式，激化統獨對抗，應有利於蔡鞏固深綠選票。若只為贏得選舉，不惜輸掉台灣，最後的結果就是葬送台灣體育健兒的未來，讓兩岸的衝突與對抗走向不歸路。

(中國時報)