侯友宜訪南投 借鏡觀光轉型

國民黨新北市長參選人侯友宜參訪南投，在金都餐廳體驗炒埔里米粉。（廖肇祥攝）

友善列印
中國時報
／南投報導

國民黨新北市長參選人侯友宜，26日走訪南投時表示，南投縣長林明溱推動觀光發展，成果斐然，有許多值得借鏡之處，可供新北市觀光轉型發展參考；林明溱說，希望侯友宜當選新北市長後，共同推動兩縣市的觀光旅遊交流。

林明溱陪同侯友宜，先到魚池鄉參訪觀光產業及社福機構，並前往日月潭品嘗阿婆茶葉蛋、到水社碼頭參觀電動遊艇，並赴文武廟參拜，祈求國泰民安；侯友宜在月老寒拾殿，祈求月老讓有情人都成眷屬，並且多生育，解決少子化問題。

侯友宜表示，林明溱推動觀光、減債不減建設，學童營養午餐免費等社會福利，有許多值得學習的地方。他在日月潭看到新北市三芝區製造的電動遊艇，覺得可做為觀光產業轉型的借鏡，除當地發展造船產業，新北市30個漁港也可使用低碳環保的電動船。

侯友宜一行人也前往埔里鎮妮娜巧克力夢想城堡、金都餐廳、良顯堂基金會、愚人之友基金會與埔基醫院長照教學中心等參訪，侯友宜肯定林明溱推動地方產業振興、鼓勵青農返鄉等政績，並表示新北市、南投縣可結盟，促進南投經濟。

面對媒體詢問與吳敦義不合、到南投是要較勁的問題時，侯友宜並未正面答覆，僅表示他與林明溱是好朋友，「兄弟逗陣行」，都是認真的事的人，當選後也會繼續打拚，為民眾做事。

(中國時報)

金門大膽島開放觀光試營運 腸病毒來襲 1歲以下幼兒要防範

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。