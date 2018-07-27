侯友宜訪南投 借鏡觀光轉型

2018年07月27日 04:11 中國時報 廖志晃 、 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

國民黨新北市長參選人侯友宜，26日走訪南投時表示，南投縣長林明溱推動觀光發展，成果斐然，有許多值得借鏡之處，可供新北市觀光轉型發展參考；林明溱說，希望侯友宜當選新北市長後，共同推動兩縣市的觀光旅遊交流。

林明溱陪同侯友宜，先到魚池鄉參訪觀光產業及社福機構，並前往日月潭品嘗阿婆茶葉蛋、到水社碼頭參觀電動遊艇，並赴文武廟參拜，祈求國泰民安；侯友宜在月老寒拾殿，祈求月老讓有情人都成眷屬，並且多生育，解決少子化問題。

侯友宜表示，林明溱推動觀光、減債不減建設，學童營養午餐免費等社會福利，有許多值得學習的地方。他在日月潭看到新北市三芝區製造的電動遊艇，覺得可做為觀光產業轉型的借鏡，除當地發展造船產業，新北市30個漁港也可使用低碳環保的電動船。

侯友宜一行人也前往埔里鎮妮娜巧克力夢想城堡、金都餐廳、良顯堂基金會、愚人之友基金會與埔基醫院長照教學中心等參訪，侯友宜肯定林明溱推動地方產業振興、鼓勵青農返鄉等政績，並表示新北市、南投縣可結盟，促進南投經濟。

面對媒體詢問與吳敦義不合、到南投是要較勁的問題時，侯友宜並未正面答覆，僅表示他與林明溱是好朋友，「兄弟逗陣行」，都是認真的事的人，當選後也會繼續打拚，為民眾做事。

(中國時報)