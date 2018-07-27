成為製造強國 陸無懼貿易戰

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中國時報
曹俊漢

針對中國大陸的崛起，美國反制的全球戰略可說是從每個層面開始發動。表現在南海對軍事部署的挑戰固不用說，本月19日與俄國總統普丁的雙普高峰會，其在外交上做出圍堵中國的企圖更是昭然若揭。而本月7日美國挑起的貿易戰本質上就是一場以貿易戰為幌子，達到抑制中國崛起的全球大戰略。

美國為當今的全球霸權國家，任何對其權益的損害都會以「公平」、「自由」的破壞為由加以反擊。美國財政部長穆努欽本月22日在G20財長會上表示，川普總統的貿易立場不是對保護主義，他要的是對美國的自由公平貿易。這種口吻正如同美國對中國南海活動頻用違反「航行自由」的策略來對抗如出一轍。貿易戰與中國崛起絕對有因果關係，美國馬不停蹄地正啟動一場反中國崛起的全球大戰。

在全球化下的網絡經濟結構中，世界第一及第二經濟體都有實力挑戰對方，但都無法打倒對方，而已身更需容忍潛在的傷害。報載川普拿出120億美元為受到損失的農民補貼，對貿易戰初期僅就370億美元的中國貨物課以關稅來說，實在得不償失。如果川普就5050億美元中國貨物加徵關稅成真，則要對受害者補貼多少更難以估計。中國信誓旦旦要反報復，若打出占優勢的國債牌與匯率牌，從經濟全球化結構來看，結果也不容樂觀。

中國當前持有1.2兆美元的美國國債，這表示中國是美國最大的外國債權人。中國拋售美國債會在市場上增加美元的流通數量，美元雖貶值，但也促成人民幣升值，這對中國製造的競爭力衍生的損失難以估計。

至於匯率牌，中國操縱匯率一向是美國對中國的指控。中國固然可用匯率作為反制美國的工具，但在全球化下，將衝擊到美、中以外的其他貨幣，石油、股市、商品及新興國家資產都將受到連帶傷害，全球金融秩序也將因而大亂。中國官方也拒絕承認在打匯率牌。

川普打貿易戰的核心目標旨在防制中國藉貿易為手段，達到技術轉移的目的，美國視此為偷竊製造工業或資訊產業的機密。中國是製造大國，出口居全球第一位，但其製造業一直依賴外國的設備和人員，同時以代工和仿製為主。

平心而論，中美這場貿易戰確實暴露了當前中國在國際貿易上的弱點。站在中國簽訂貿易合同的成例來看，轉移技術本是合作的原則，不涉及偷竊的問題。但產製品都冠以「中國製造」輸入美國賺錢就難讓商人心態的川普心服，視為不公平的貿易。

所幸的是，中國在2015公布了「中國製造2025」計畫，預計到2025年將從「製造大國」成為「製造強國」。受到川普貿易戰的刺激，中國大陸未來若能真正成為製造強國，將可名副其實站在國際舞台上受到尊重。

（作者為中國文化大學政治系講座教授）

(中國時報)

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