2018年07月27日 04:11 中國時報 黃丙喜

離9月開學還有個把月，台成清交、台科大等國立大學的院長或糸主任最近卻十分苦惱，因為教授紛紛被挖角，而且一走就是7、8個，新學期有些課突然沒人教，相關的產學合作和研究案更不知如何是好。

台灣的大學早就生病了，且病得不輕，只是教育部老是抓不到病因，不然就是病急亂投醫或開錯藥方。基本的病因是大學家數太多和學生數太少，教授職缺當然會大幅減少，最近兩岸關係不佳，陸生來源遽減，無異雪上加霜。結構性的病源則出在大學教授的薪資、評選和養成機制同時出現問題，大學的管理、學費和退場機制更是剪不斷理還亂，年金改革只是壓倒駱駝的最後一根稻草。

這次搶人潮的震央在台成清交等國立大學和台科大等前段班的技職大學，多是科技和技職類教授被挖到海外，如港澳、澳洲、新加坡、中東和東南亞等國家，薪水普遍是台灣的4到5倍，還有安家費、子女教育和返家交通補貼，且合約一簽3年，此時不去尚待何時？

在台灣，教授從5年前開始就已變成風險最大的職業。如今國立大學越來越多教師出走，缺額就向私立大學挖角，私立大學許多教授趕搶這稍縱即逝的時機；還有一些教授們成群結隊到大陸任教或包專案，有些9月就跳槽，有的已約定明年2月成行，真的是日頭赤炎炎，隨人顧性命。

國產博士也苦無出路。很多國立大學因為國際化英語教學的需求，近幾年也幾乎關閉了聘用國產博士任教的大門。另一個原因是正職教授們都有發表國際論文升等的壓力，國產博士普遍英語能力不如來台留學的國際博士生，這又擠壓了國產博士的空間。這些國產博士3年前就已經引動了一波到大陸任教的風潮，今年大陸推出惠台政策又將造成新一波西進潮。國產博士吃苦耐勞，到大陸的工作大概都是寫論文，替大學爭排名，雖然年薪都可破百萬台幣，但要當論文製造機沒些功力還是不行。

適當的人才流動是全球化的常態，但大批的楚材晉用絕非國家之福。目前年約50歲左右教授們，大部分都約在2000年學有所成從海外回台。如今這些菁英再度被挖角，證明他們絕對是國家社會所需的高階人才，特別是工科和高科技領域的教授們深具台灣過去20年產業轉型的經驗，為何現在被逼得遠離家鄉呢？從李登輝以降的4位總統都得好好想想。

執政者把大學的門開得很大，國家的門卻鎖得很小。今年到國外念書的高中生已經快2000人了，台灣很多大學很快就會招不滿學生，蔡政府不能只把一切的問題推給前朝，卻拿不出妥善的對策。（作者為國家公益發展協進會理事長）

(中國時報)