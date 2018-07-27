把藥神拉下神壇

友善列印
中國時報

電影《我不是藥神》在大陸上映不到10天，票房即破人民幣20億元，目前持續創新高。巧合的是，駭人聽聞的假疫苗案剛好在此刻爆發，高層震怒，群情激憤。「藥神」關係到用藥權益，「疫苗」則牽涉大眾一輩子的健康幸福，兩者同樣人命關天，大陸民眾特別有感。

《藥神》改編自2014年轟動一時的「陸勇案」，主角陸勇2002年被診斷罹患白血病，需服用特殊藥物抗癌，每盒要價高達兩萬多人民幣（下同），別說市井小民，就連中產階級都付不起，陸勇因緣際會發現印度仿藥同樣有效，要價卻只要4000元，差距近6倍，他以刷卡網購進貨，讓許多病友得以低廉的價格買到救命仙丹，甚至一度把價格壓到每盒200元，普渡眾生的行徑為他贏得「藥俠」封號，最終卻因妨害信用卡管理罪、銷售假藥罪而被提起公訴，所幸因上千名病友聯署求情，迫使當局撤銷起訴。

電影中，主角程勇則四體健全，未患絕症，以走私藥品為生，靠著特殊管道及高明手腕，呼風喚雨，荷包滿滿。在「出事」以前，他只是個「藥頭」，連俠都稱不上，然而當他意識到，只要舉手之勞就能改變許多人的一生，他幻想當救世主，於是慢慢走向「神壇」。

從陸勇到程勇，我們不知道誰更真實，誰更虛幻。陸勇是真實存在的人，為了廣大病友的權益而甘願犯法，只因他自己同樣為病所苦，然而這樣不計較利害、只為利益眾生的「神」，相對功利社會，反而顯得不真實；程勇雖是虛構人物，但他自私自利，眼中只有錢，一度良心發現，更多時候天人交戰，如此有血有肉，反而更像一個活生生的人。

有趣的是，藥頭、藥俠、藥神，分別代表3種截然不同的人性品質與心路歷程，藥頭只想賺錢，藥俠只想救人，藥神就複雜得多，可能是時勢造英雄，可能處心積慮、沽名釣譽，也可能只是藥俠的升級版。別懷疑，此3種人都確實存在真實世界，而且就在你我身邊。

台灣受惠於健保制度，對「藥神」的劇情也許無法深度共鳴，卻有不少重症患者必須長期服用健保不給付的藥物，對個人及家庭都造成不小的負擔，有些病友透過團體協助度過難關，有些則訴求民意代表，希望這些特殊用藥能早日納入健保。只能說，醫藥領域事涉專業，又牽涉龐大利益，若非相關制度的推動，「藥神」的劇情恐怕距離你我不遠。

可以確定的是，主政者若不能對大眾的健康與性命做長遠的計較，任憑人命被商業利益宰割，則藥頭橫行，藥俠搏命，藥神升壇，或各種領域的頭、俠、神四處亂竄，都將為常態。唯有從制度面著手，真心把大眾的命當成自己的命來計較，才可能把這些神從神壇拉下來。

(中國時報)

大學門開 國家門鎖

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。