2018年07月27日 04:11 中國時報 邱祖胤

電影《我不是藥神》在大陸上映不到10天，票房即破人民幣20億元，目前持續創新高。巧合的是，駭人聽聞的假疫苗案剛好在此刻爆發，高層震怒，群情激憤。「藥神」關係到用藥權益，「疫苗」則牽涉大眾一輩子的健康幸福，兩者同樣人命關天，大陸民眾特別有感。

《藥神》改編自2014年轟動一時的「陸勇案」，主角陸勇2002年被診斷罹患白血病，需服用特殊藥物抗癌，每盒要價高達兩萬多人民幣（下同），別說市井小民，就連中產階級都付不起，陸勇因緣際會發現印度仿藥同樣有效，要價卻只要4000元，差距近6倍，他以刷卡網購進貨，讓許多病友得以低廉的價格買到救命仙丹，甚至一度把價格壓到每盒200元，普渡眾生的行徑為他贏得「藥俠」封號，最終卻因妨害信用卡管理罪、銷售假藥罪而被提起公訴，所幸因上千名病友聯署求情，迫使當局撤銷起訴。

電影中，主角程勇則四體健全，未患絕症，以走私藥品為生，靠著特殊管道及高明手腕，呼風喚雨，荷包滿滿。在「出事」以前，他只是個「藥頭」，連俠都稱不上，然而當他意識到，只要舉手之勞就能改變許多人的一生，他幻想當救世主，於是慢慢走向「神壇」。

從陸勇到程勇，我們不知道誰更真實，誰更虛幻。陸勇是真實存在的人，為了廣大病友的權益而甘願犯法，只因他自己同樣為病所苦，然而這樣不計較利害、只為利益眾生的「神」，相對功利社會，反而顯得不真實；程勇雖是虛構人物，但他自私自利，眼中只有錢，一度良心發現，更多時候天人交戰，如此有血有肉，反而更像一個活生生的人。

有趣的是，藥頭、藥俠、藥神，分別代表3種截然不同的人性品質與心路歷程，藥頭只想賺錢，藥俠只想救人，藥神就複雜得多，可能是時勢造英雄，可能處心積慮、沽名釣譽，也可能只是藥俠的升級版。別懷疑，此3種人都確實存在真實世界，而且就在你我身邊。

台灣受惠於健保制度，對「藥神」的劇情也許無法深度共鳴，卻有不少重症患者必須長期服用健保不給付的藥物，對個人及家庭都造成不小的負擔，有些病友透過團體協助度過難關，有些則訴求民意代表，希望這些特殊用藥能早日納入健保。只能說，醫藥領域事涉專業，又牽涉龐大利益，若非相關制度的推動，「藥神」的劇情恐怕距離你我不遠。

可以確定的是，主政者若不能對大眾的健康與性命做長遠的計較，任憑人命被商業利益宰割，則藥頭橫行，藥俠搏命，藥神升壇，或各種領域的頭、俠、神四處亂竄，都將為常態。唯有從制度面著手，真心把大眾的命當成自己的命來計較，才可能把這些神從神壇拉下來。

(中國時報)