柯P明迎戰百大DJ Tomorrowland嗨跨夜

音樂派對今年將有7國連線，預計將吸引40萬民眾同嗨。

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中國時報
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音樂會舞台充滿魔幻華麗風格，雙側立體造型相當罕見。（蘇蔓攝）
柯文哲戴著耳機，為周六的上台演出做功課。

比利時電子音樂祭Tomorrowland旗下子品牌UNITE With Tomorrowland，將於明（28日）盛大在台舉行，耗資2000萬元的舞台昨下午已先運抵大佳河濱公園進行組裝與功能測試，加上立體舞台與音響，以成本近億的硬體設備迎接台灣粉絲。

UNITE With Tomorrowland一大賣點，是此次獲選的7城市將同步連線，活動自周六下午4點半一路到周日早上4點，市長柯文哲也全程參與，日前他已接下DJ馬丁詹森（Martin Jensen）的戰帖，撂話：「這戰帖我接了！」將在晚間7點20分左右，號召比利時台北辦事處副處長何邁新（Maxime Ramon）、荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德（Guy Wittich）、丹麥商務辦事處處長倪安升（Nicholas Enersen）一起上台抗敵。

周日凌晨3點20分柯文哲會二度登台參與「魔幻之鏡」環節，與民眾一起享受不眠之夜。台灣將加入比利時Tomorrowland主場，與UNITE成員國阿布達比、黎巴嫩、墨西哥、馬爾他、義大利及西班牙等全球超過40萬樂迷一起分享這溫暖動人瞬間。

鼓鼓也出席

當天會有11組百大DJ（8組在台、3組連線）表演，其中歌手鼓鼓也會獻出大型電子音樂祭典處女秀，以電子鼓與電吉他，「DJ LIVE SET」的方式炒嗨氣氛。

Tomorrowland選定大佳河濱公園設成「夢幻之村（DreamVille）」，當天將提供樂迷飲食、文化、生活美學等體驗攤位，活動售票請洽ibon（機台販售）與FunNow（網路線上販售）。

(中國時報)

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