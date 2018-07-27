億萬頭家 蘇友謙想圓星夢

2018年07月27日 04:11 中國時報 洪秀瑛 、林書妤（師範大學實習生） 報導、林書妤（師範大學實習生）

「麥克風小天王」蘇友謙16歲時靠著自創K歌麥克風品牌在網路熱賣10萬支，晉升為年收入億萬富翁，今年初推出第二代新品「聽籟」麥克風並請高宇蓁代言，半年創下7萬支銷量。26日舉行慶功記者會，蘇友謙說除了喜歡做生意，也想拍戲圓星夢，自曝在家學哭卻哭不出來，高宇蓁昨告訴他：「像八點檔的拍法，哭戲不是演戲，是特技。」

蘇友謙前不久和吳鈴山吃飯，對方3秒落淚，讓他驚呆大喊「演員都是瘋子」。他昨在現場向高宇蓁討教演戲技巧，也要她秒落淚，讓高哭笑不得：「姊姊1集多少錢啊？隨便你cue，那是需要訓練淚腺，以演員來說，最重要還是真情流露。」她說蘇很有生意頭腦，如此成績真是台灣奇蹟，笑稱：「我每天拍那麼辛苦幹麼，早知道和他簽分紅。」

13歲開始賺錢

提到創業心路歷程，今年18歲的蘇友謙坦言國一時離家出走，因不愛讀書，成了中輟生，由於從小對數字感興趣，剛開始接觸網拍，13歲就有收入。後來他曾因稅務問題被國稅局關切，但當時未滿16歲，罰鍰得以減半，昨說上了寶貴一課。

蘇友謙在網路賣過女裝等多樣產品，幾乎賣什麼紅什麼。他透露做生意訣竅在於「獨特性」，爸爸目前仍是水電工，也幫他管理財務，哥哥則負責行銷，被問現在身家多少？他機靈秒回：「不好說，講出來我怕被綁架。」

(中國時報)