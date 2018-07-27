億萬頭家 蘇友謙想圓星夢

蘇友謙年紀輕輕很有生意頭腦，昨為新品麥克風辦慶功活動。（蘇蔓攝）

友善列印
中國時報
報導、林書妤（師範大學實習生）

「麥克風小天王」蘇友謙16歲時靠著自創K歌麥克風品牌在網路熱賣10萬支，晉升為年收入億萬富翁，今年初推出第二代新品「聽籟」麥克風並請高宇蓁代言，半年創下7萬支銷量。26日舉行慶功記者會，蘇友謙說除了喜歡做生意，也想拍戲圓星夢，自曝在家學哭卻哭不出來，高宇蓁昨告訴他：「像八點檔的拍法，哭戲不是演戲，是特技。」

蘇友謙前不久和吳鈴山吃飯，對方3秒落淚，讓他驚呆大喊「演員都是瘋子」。他昨在現場向高宇蓁討教演戲技巧，也要她秒落淚，讓高哭笑不得：「姊姊1集多少錢啊？隨便你cue，那是需要訓練淚腺，以演員來說，最重要還是真情流露。」她說蘇很有生意頭腦，如此成績真是台灣奇蹟，笑稱：「我每天拍那麼辛苦幹麼，早知道和他簽分紅。」

13歲開始賺錢

提到創業心路歷程，今年18歲的蘇友謙坦言國一時離家出走，因不愛讀書，成了中輟生，由於從小對數字感興趣，剛開始接觸網拍，13歲就有收入。後來他曾因稅務問題被國稅局關切，但當時未滿16歲，罰鍰得以減半，昨說上了寶貴一課。

蘇友謙在網路賣過女裝等多樣產品，幾乎賣什麼紅什麼。他透露做生意訣竅在於「獨特性」，爸爸目前仍是水電工，也幫他管理財務，哥哥則負責行銷，被問現在身家多少？他機靈秒回：「不好說，講出來我怕被綁架。」

(中國時報)

華仔墜馬重生紅館連唱20場 19位嘻哈歌手開趴

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。