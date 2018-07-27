五月天挖洞 老蕭「Love Summer」險出口

蕭敬騰（左二）再度驚喜現身五月天演唱會軋歌。

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中國時報
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五月天25、27、28、29日在上海舉辦夏日特別版「人生無限公司」演唱會，也是巡演的第99場，並請到蕭敬騰（老蕭）助陣合唱〈凡人歌〉。由於這幾天上海氣溫頗高，阿信除了應景唱〈小太陽〉，還揪老蕭唱〈我愛夏天〉，調皮的阿信故意說：「我們來唱英文版的（意指I Love Summer）。」

被阿信揪唱英文版的〈我愛夏天〉，沒反應過來的老蕭一臉疑惑，隨後才意會到阿信是拿他和經紀人Summer的緋聞開玩笑，笑說：「這是陷阱是不是！」

互虧不行

老蕭6月剛卸下金曲獎主持棒，阿信直誇他主持得很好，老蕭則慫恿阿信：「你明年試試看。」阿信聽了馬上轉移話題：「我不了，今天很開心邀請到蕭敬騰，我們多講一點話。」

隨後老蕭現場出起考題，「阿信幫很多人寫過歌，我要考你一下還記不記得這首。」馬上彈了一小段由阿信作詞作曲的〈疼愛〉，但看到阿信沒有跟著唱，老蕭立刻虧：「你沒接著唱，我還想說你不行！」阿信立刻回：「你才不行。」兩人接著合唱〈疼愛〉，讓現場歌迷大飽耳福。

老蕭日前推出新專輯《欲望反光》，上電台節目暢談近況，主持人李明依說老蕭太瘦，要他吃壯一點，老蕭反駁：「我不高，如果胖了就不好看。」他稱自己目前體脂肪只有7，且全身只剩肌肉，還要李明依當場驗貨，但卻被吐槽：「那只是比較硬的皮而已。」

(中國時報)

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