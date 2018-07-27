陳曉東 女兒專屬唱跳機

陳曉東鏡頭前再現時尚偶像氣質，私下笑說自己是女兒們眼中的男神，戴LONGINES浪琴征服者系列V.H.P.大三針腕表3萬4200元，穿Brunello Cucinelli白色襯衫、領帶。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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已入行20餘年的陳曉東，領略到要成為更好自己的必要性，舉手投足間展現出不與人同的瀟灑態度，戴LONGINES浪琴征服者系列V.H.P.大三針腕表4萬4600元，穿Brunello Cucinelli皮衣、針織衫。（JOJ PHOTO攝）
LONGINES浪琴征服者系列V.H.P.大三針腕表碳纖維面黑色PVD不鏽鋼鍊帶，43mm黑色PVD精鋼表殼，搭載L288.2石英機芯，4萬4600元。（LONGINES提供）
LONGINES浪琴征服者系列V.H.P.大三針腕表藍面，43mm精鋼表殼，搭載L288.2石英機芯，3萬4200元。（LONGINES提供）
LONGINES浪琴征服者系列V.H.P.大三針腕表碳纖維面盤，43mm精鋼表殼，搭載L288.2石英機芯，3萬4200元。（LONGINES提供）
LONGINES浪琴征服者系列V.H.P.大三針腕表銀面，43mm精鋼表殼，搭載L288.2石英機芯，3萬4200元。（LONGINES提供）

香港歌手陳曉東明晚將於南港展覽館舉行睽違已久的台灣個唱，已為台灣歌迷準備好精采舞蹈的他，舞台下卻是兩個女兒的專屬唱跳機。陳曉東坦言「朵朵」、「多多」兩姊妹還沒領教過爸爸的東式情歌，倒是他會跟著女兒一起唱唱跳跳，他更十分有自信得將自己視為兩姊妹眼中的男神，笑說：「我是第一個出現在他們生命裡面的男生形象，目前應該是她們心目中的男神，我沒想出來（其他）還有誰。」

跟自己比 想讓自身更美好

除了是兩個女兒的男神，陳曉東更是許多6、7年級生心目中的偶像，已入行20餘年的他，目前心中還會有演藝圈內憧憬的對象嗎？陳曉東表示，一路上的確有許多學習的目標，「但你不能完全說想要成為誰，經過一段時間後，你只會想要成為一個更好的自己，自己跟別人沒有辦法做相對的比較，每個人都要有自己的風格。」

浪琴征服者系列 不與人同

為拍攝造型戴上LONGINES浪琴表的陳曉東，也在鏡頭前演繹出征服者系列不與人同的時尚瞬間。全新V.H.P.腕表擁有洗練時尚外表之餘，亦於石英機芯上升級，大三針款式搭載的L288.2石英機芯，更內建GPD齒輪位置自動偵測系統及可由表冠控制的休眠模式，讓表款在遭遇磁力、強震等突發環境下，仍可以自動校正的方式，維持其走時精準度，凸顯與時俱進的摩登特質。

(中國時報)

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