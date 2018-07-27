香奈兒 遊走時尚森林

2018年07月27日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

CHANEL樹木造型鑲飾硬殼晚宴包，51萬3600元。（CHANEL提供）

CHANEL山茶花造型鑲飾硬殼晚宴包，62萬元。（CHANEL提供）

CHANEL楓葉造型金屬珠飾胸針，8萬2500元。（CHANEL提供）

品牌標誌性小黑洋裝以層層蕾絲再度演繹，並點綴由旗下Lemarie羽飾及山茶花工坊打造的樹脂花朵，及打破沉穩基調的亮色手套和最新31包款。（CHANEL提供）

CHANEL金色樹皮印花皮革短靴，4萬4000元。（CHANEL提供）

CHANEL桃紅天藍雙色皮革拼接31包款，14萬1200元。（CHANEL提供）

走進CHANEL香奈兒2018秋冬新品鑑賞會場，迎面而來的是一片被蓊鬱樹林畫面包圍的展示空間，彷彿回到了年初巴黎大皇宮內，模特們踏著滿地落葉前行的景象。女孩們直身、修長的優雅輪廓，漫步於寧靜而恣意的氛圍之中，秋冬系列如同老佛爺口中所述：「充滿無限可能性的生命力。」

經典軟呢編織季節色彩

本季整體色調透著暖陽曬過的痕跡，楓葉轉紅的橘調、斑駁樹皮的棕色和苔癬的松綠，為經典斜紋軟呢中織入一絲季節感。樹木枝葉與年輪轉變而成的印花，如迷彩圖騰般出現於套裝之上，衣緣下襬的斗篷造型三角傘裙或荷葉邊裝飾，再加入荊棘狀滾邊收尾，令線條更為生動。代表性小黑洋裝上，則點綴由旗下Lemarie羽飾及山茶花工坊打造的樹脂花朵，搭配打破沉穩基調的亮色針織圍巾、手套，為摩登感中增添舒適溫度。

動物化身包款幸運符

而由老佛爺親自操刀的全新包款「31」，挪用品牌巴黎康朋街總店門牌號碼為系列名稱，率性的購物袋包型，以柔軟皮革、印花帆布等不同質地拼接，可肩背、手提或摺疊成手拿包的多變用法，輕鬆遊走於不同場合之中。森林中的兔子、麋鹿等小動物們，亦化身為守護樹木造型手拿包及復古皮革包的幸運符，金色樹皮印花皮革尖頭鞋履，瀟灑為全身造型做結，隨著季節更迭為時尚自然換氣，捕捉經典單品散發出最純粹、永恆的生命力。

(中國時報)