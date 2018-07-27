超商特色店 就是要讓你捨不得走

OK超商市府店成立「固力果」形象店，販售獨家日本固力果商品。（OK提供）

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中國時報
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全家韓式炸雞店中店業績成長快速，昨（26日）開設第5家位於高雄的店鋪。（全家提供）
7-11中壢長泰門市，營造猶如咖啡館氛圍，從燈具款式、色溫、壁面設計等都充滿夢幻感。（7-11提供）
7-11烘焙概念店，除了搭配簡潔時尚的糕點區，還有自助咖啡操作，滿足愜意生活。（7-11提供）
萊爾富成立黑白色系風格超商，以小坪數與非24小時營業進駐住宅區，預計3年內開設到500間。（萊爾富提供）

在發展無人科技店的另一面，超商同時也拓增體驗店、特色店，添加人情味，就要讓顧客「待久一點」。7-11繼年初在中壢的首家未來形象店開幕後，昨（26日）又發表烘焙糕點概念店，搶攻台灣600億烘焙商機，設置自助咖啡、大寬敞座位，讓附近上班族午後歇腳都捨不得走。

7-11烘焙概念店 座位寬敞

超商業者積極展拓各種體驗店、店中店等複合新店型，讓逛超商成為慢活享受。7-11在台北信義區新成立烘焙概念店，占地112坪，寬敞的座位與自助咖啡區，媲美麵包專賣店的多重選擇，綠色系的裝潢更增溫暖；7-11年初已在中壢開設首家形象門市，設計如咖啡館的休憩模式，嘉惠鄰近中壢工業區的居民，未來也將持續規畫其他形象店。

OK超商去年與日本固力果合作，在市府示範門市推出「個性化商品專區」，以日本零食為主體，搭配明亮的紅色視覺背景，還有多款獨家販售的日系零食，帶動業績成長近3成。萊爾富去年成立黑白色系的「Cstore」風格店，主打小坪數20坪與非24小時營業，打破超商傳統模式。

全家炸雞店中店 進軍南台灣

全家便利商店繼歷年與天和鮮物、大樹藥局結盟後，今年也積極主攻炸雞概念，開設炸雞店中店，昨（26）日正式進軍南台灣，開出高雄首家門市，還推出「雞啤文化」，買炸雞可享金色三麥啤酒優惠。（未成年請勿飲酒）

(中國時報)

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