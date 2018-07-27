親山舒活小旅行－貓空消暑沁涼之旅

2018年07月27日 04:11 中國時報 報導蔡淑微

橋面狹窄、乘載上限為三人的三角吊橋（壺穴吊橋）。

以馬賽克磚拼接而成的貓空景致壁畫。

站在壺穴吊橋上，可飽覽溪床上特殊的壺穴地形。

搭乘貓纜來到文山區的貓空，卻只有千篇一律的品茶吃美食行程？貓空除了茶香文化，壺穴特色地景也相當知名，此外北市大地工程處用心營造的通天棧道、三角吊橋、童趣座椅、農村意象牆等設施亦是拍照的好景點，既然已來此遊玩，怎麼可以錯過順道一訪所有特色景點的機會！

茶香環狀步道「健康步道」、「茶展中心步道」、「壺穴步道」、和「小天空步道」等多條特色步道串聯而成，本次推薦的行程囊括了「小天空步道」之外的三條步道，一次遊遍貓空的美麗山巒、真柏樹海、茶樹梯田及壺穴溪床等景觀。

從貓纜貓空站出站，經天恩宮即可抵達位於茶展中心對面的「健康步道」，循著通天棧道一路往下至土地公廟，即可轉接「茶展中心步道」，一路上皆是景色宜人的茶園和梯田風光，瞬間洗滌了疲憊心靈；續行一小段路後，三角吊橋（壺穴吊橋）即映入眼簾，壺穴地形可是此處必賞的特色景觀，之後再循著「茶展中心步道」繼續緩步前進，極富教育意涵的農村意象牆、飽和鮮豔的長虹橋、以及可欣賞瀑布的觀瀑亭，豐富的景致為步道之旅增添了許多趣味。最後的1/3路程，將再次銜接上「健康步道」，壯闊的真柏樹海、百年牛樟以及茂密山林所交織而成的蒼翠綠意，徹底紓解了炙夏的炎熱，在舒暢的身心狀態下，完成豐富有趣的步道體驗。

茶香環狀步道怎麼去

搭乘貓空纜車至「貓空站」，出站後左轉沿著指南路三段38巷往天恩宮方向，步行約15分鐘可抵達茶展中心對面步道口；或是搭乘公車小10、棕15至貓空站（茶展中心、小天空步道）延線。

(中國時報)