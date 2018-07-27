2018年07月27日 04:11 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

不少人對於異國網戀抱持負面態度，卻有一位勇敢的63歲媽媽，在50歲喪夫之後自學電腦和英文，勇敢透過網路交友遠嫁澳洲。這段真人真事的經過去年被女兒陳名珉寫下，在網路引起瘋傳。近日還寫成《我媽的異國婚姻》一書，完整交代了母親尋找第二春故事背後，母女失去先生、父親的心路歷程。

陳名珉笑說，「我怎麼樣也想不到，那個瘋狂的公主病老媽，竟然真的在網路找到第二春！」

自學英文 網上徵婚

去年趁清明節連假，陳名珉將媽媽的故事寫下，貼到PTT的CCR（異國戀愛）版，「原本只想在一個小眾的討論區分享媽媽的高齡異國戀愛故事，沒想到隔天就有朋友跟我說，文章紅了，被轉貼到臉書、噗浪上，到處都看得到。」網路媒體也跟進，刊登她的文章，累積77萬點閱數。

遇見真愛 牽手5年

在出版社擔任編輯的陳名珉，大學時就以筆名「霜子」寫網路小說，發表過約10部作品，文筆流暢。她在文章中描述媽媽在喪夫之後想找伴，幾次約會不成之後，決定到英文交友網站「向外發展」，「她拿我們學生時的英文教材來讀，還在牆上貼一張世界地圖，圈起想去的國家，要認識各國網友。但我沒想到，她跟網友聊第二次天就會問對方『要不要結婚』，嚇走不少人。還一度遇上詐騙，差點匯錢給對方。」

後來媽媽跟一位澳洲網友愈聊愈投緣。某天她上班時，竟然接到媽媽從機場打來的電話，說即將飛往澳洲見網友，讓她在辦公室裡氣到抓狂，甚至考慮要謊報飛機有炸彈。幸好這位「澳洲阿伯」對媽媽是認真的，而且非常紳士，目前兩人已結婚5年，定居澳洲。

(中國時報)