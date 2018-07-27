高齡媽遠嫁澳洲伯

《我媽的異國婚姻》作者陳名珉，她說人生中，即使親如母女，也僅僅只是同行一程的旅伴，終將揮手走向各自的人生。（鄧博仁攝）

友善列印
中國時報
／專訪

不少人對於異國網戀抱持負面態度，卻有一位勇敢的63歲媽媽，在50歲喪夫之後自學電腦和英文，勇敢透過網路交友遠嫁澳洲。這段真人真事的經過去年被女兒陳名珉寫下，在網路引起瘋傳。近日還寫成《我媽的異國婚姻》一書，完整交代了母親尋找第二春故事背後，母女失去先生、父親的心路歷程。

陳名珉笑說，「我怎麼樣也想不到，那個瘋狂的公主病老媽，竟然真的在網路找到第二春！」

自學英文 網上徵婚

去年趁清明節連假，陳名珉將媽媽的故事寫下，貼到PTT的CCR（異國戀愛）版，「原本只想在一個小眾的討論區分享媽媽的高齡異國戀愛故事，沒想到隔天就有朋友跟我說，文章紅了，被轉貼到臉書、噗浪上，到處都看得到。」網路媒體也跟進，刊登她的文章，累積77萬點閱數。

遇見真愛 牽手5年

在出版社擔任編輯的陳名珉，大學時就以筆名「霜子」寫網路小說，發表過約10部作品，文筆流暢。她在文章中描述媽媽在喪夫之後想找伴，幾次約會不成之後，決定到英文交友網站「向外發展」，「她拿我們學生時的英文教材來讀，還在牆上貼一張世界地圖，圈起想去的國家，要認識各國網友。但我沒想到，她跟網友聊第二次天就會問對方『要不要結婚』，嚇走不少人。還一度遇上詐騙，差點匯錢給對方。」

後來媽媽跟一位澳洲網友愈聊愈投緣。某天她上班時，竟然接到媽媽從機場打來的電話，說即將飛往澳洲見網友，讓她在辦公室裡氣到抓狂，甚至考慮要謊報飛機有炸彈。幸好這位「澳洲阿伯」對媽媽是認真的，而且非常紳士，目前兩人已結婚5年，定居澳洲。

(中國時報)

日本畫家老爸 畫下女兒在台北的… 牛頓停刊…科普雜誌找市場

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。