牛頓停刊…科普雜誌找市場

科普雜誌《牛頓》中文版近日傳出停刊，此為最後一期。（方濬哲攝）

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中國時報
／台北報導

《牛頓》雜誌是許多六、七年級生的童年回憶，停刊消息揭露後，不少網友紛紛討論學生時期閱讀雜誌的經驗。對於台灣的雜誌歷史而言，《牛頓》更是開了翻譯外國雜誌和全彩印刷的先例。曾任《牛頓》編委的前《科學月刊》總編輯張之傑表示，故鄉出版社創辦人高源清在1983年決定引進日本《牛頓》雜誌時，曾向他徵詢意見，他表示很懷疑這樣高價位的科學雜誌有沒有市場，「我還告訴他，全彩的雜誌一定很貴，怎麼會賣呢？」

張之傑回憶，1970年國人自製的《科學月刊》 創刊時，台灣人均GDP只有389美元，但到了《牛頓》中文版創刊的1983年，人均GDP已達2819美元，「高源清是念經濟的，看準時機，認為台灣民眾開始能負擔更高價的出版品，決定引進全彩印刷的《牛頓》，從此開創了雜誌的新局面。」

《牛頓》當時更大手筆邀請日方雜誌創辦人竹內均來台舉辦記者會宣傳。張之傑表示，「剛創刊那幾年，銷路非常廣。不只雜誌的翻譯團隊很強，給專家的審稿費用也很高，幾乎跟稿費金額不相上下，讓很多學界的專業人才願意投入科學雜誌出版。」

可惜《牛頓》後來受到創辦人高源清投資失利影響，陸續將兒童雜誌《小牛頓》（後分為《少年牛頓》和《新小牛頓》）售出後，在2006年停刊。隔年由出版科學教科書的曉園出版社負責人游鳳珠取得日方授權，另成立出版社復刊，然而當時「牛頓」商標仍屬於原出版社，復刊的雜誌更名為《Newton量子科學雜誌》，直到2010年商標權訴訟終結，雜誌才改回原名。目前市面上出版兒童科學讀物套書的「小牛頓科學教育公司」則與《牛頓》、《少年牛頓》和《新小牛頓》雜誌無關。

張之傑表示，台灣最早的科學雜誌是1951創辦的《大眾科學》雜誌，當時辦科學刊物的多是隨政府從大陸來台的科學工作者，到了70年代的《科學月刊》則是由留學生創辦，前行政院長劉兆玄、前教育部長曾志朗、前清華大學校長沈君山等人都曾任雜誌編輯委員。

80年代之後創辦的科學雜誌則由出版社主導，效法《牛頓》的做法，引進外國科學雜誌翻譯成中文。有百年歷史的美國雜誌《科學人》、《國家地理雜誌》則是到2000年後才引進台灣。目前台灣市面上主要的科學雜誌，除了本土自製的《科學月刊》，僅剩下《科學人》、《國家地理雜誌》、《How it works知識大圖解》和《BBC知識》。

(中國時報)

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