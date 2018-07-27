2018年07月27日 04:11 中國時報 本報訊

香鼻頭作者／薛舒出版社／聯經聯經出版提供

天下第壹巷：人才紅利時代之二作者／羅青出版社／九歌九歌出版社提供

拾貝人作者／安東尼．杜爾譯者／施清真出版社／時報出版

本作榮獲歐．亨利獎。作者杜爾對自然與環境的豐富知識，帶領讀者毫不費力穿梭於非洲的海岸、蒙大拿州的松林、芬蘭北境潮溼的荒原，杜爾勾勒遼闊的地景及生態萬象外，亦書寫人心的複雜。各篇主角大多有些避世，抑或安於艱困的環境，或發展獨特的天賦，但皆能默默敬服於世間種種神奇奧妙。正所謂「無欲觀其妙，有欲觀其徼」，失明的軟體動物學家，不與自然對立，也不刻意在萬物之前追逐蒙昧。

八篇同樣富含想像力且設計精密的短篇小說，歷久彌新，2016年甚至改編日本電影。在他結合博物學家的觀察與詩意的文筆背後，無論書寫戰火下寶物在眼前卻希微的人性光明，或者羅馬之美的短暫即逝、無從盡攬，他總不忘探索人性在面對大自然或科技力量時產生的矛盾。如同貝殼的毒性，人性亦有善惡兩面，但杜爾時刻提醒人們「不役於物」的處世智慧，教人懂得貴身愛身，回歸自我，活出天真。

■香鼻頭

作者／薛舒

出版社／聯經

薛舒，上海七○後作家，多次入選中國當代文學最新作品年度排行榜，《中國作家》文學新人獎、《人民文學》年度中篇小說獎、《北京文學‧中篇小說月報》獎得主。

「香鼻頭」，就是接吻的意思，臉對臉，嘴對嘴，鼻子對鼻子，天旋地轉，嘴臉都擠成了一堆，分不清誰和誰了……

曾當過老師、擁有舞台歌唱經驗的薛舒，說自己是個「誤入歧途的寫作者」。他說，「幸好有寫小說這件事情，讓我在虛構中重拾情致。至少，它讓我知道我是一個並沒有放棄生活的人，儘管只是虛構，儘管更多的是『雞飛狗跳』、『男盜女娼』。當然，除此以外，還有丁香弄裡白蘭花清逸的幽香，甘草橄欖濃郁到毀滅味覺的錯綜複雜，當然還有『香鼻頭』這樣浪漫憂傷的往事，『準備結婚吧』這樣的現實考驗，以及，人與人之間從不相互厭煩的關注、記得、較量，即便是結仇，亦是需要走心。」

■天下第壹巷：

人才紅利時代之二

作者／羅青

出版社／九歌

六○年代至八○年代間，來自各省流寓台北的名家，梁實秋、林海音、楊興生、喻仲林、鍾鼎文、王藍、白先勇、羅蘭……等，紛紛聚居敦化南路、忠孝東路巷弄之間，羅青穿梭其間，盡享與時彥才俊歡聚之樂。他將這千年難得一遇的時代稱為「人才紅利時代」，並用心記下所見所聞，為這個迷人的時代，留下閃亮如露珠般的註解。

羅青以筆下詩情，硯上畫意，生動的寫下畫下與詩人、小說家、書畫家、藝術家點滴過從，詩律書畫、文史掌故、妙事軼聞無所不寫，燃起了大家對這個意氣風發、談笑風生的「人才紅利時代」無盡的緬懷之情。

(中國時報)