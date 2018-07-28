2018年07月28日 04:10 中國時報 黃有容 、 洪凱音 、實習記者林澂薇／台北報導 、實習記者林澂薇／台北報導

2018產業政策白皮書建言方向

全國工業總會昨（27）日發布「2018產業政策白皮書」，聚焦產業發展、國際經貿及兩岸政策等9大主題，向政府提出建言。值得注意的是，面對政府新南向政策，新任工總理事長王文淵首度以「業界龍頭」身份重炮轟擊。王文淵批評新南向政策「欠缺有效或是具體的措施」，直指政府這樣大力推廣「值得商榷」。

欠具體措施 妥適待商榷

王文淵在報告中指出，雖然政府鼓勵製造業到東南亞發展，但台灣與南向國家還有很多問題有待政府去解決，例如租稅協定、投資保障協定，甚至於如何保護台商人身安全，避免受到不理性的抗爭等等，都還欠缺有效或是具體的措施，在這種情況下，就要大力推廣新南向「是否妥適，值得商榷」。

台塑集團在越南投資上千億元河靜大鋼廠，是企業最積極布局新南向的例子，儘管河靜鋼廠已進入投產，但期間經歷排廢水爭議、天價賠償金再到高層台幹險遭限制出境等，一路走來並不輕鬆。王文淵以「業界龍頭」提此建言，頗值政府深思。

工總昨天發表「2018產業政策白皮書」，這也是王文淵接任工總理事長後首度提出的白皮書。內容針對產業發展、環境安全衛生政策、勞資關係與人力資源、賦稅金融政策、能源政策、國際經貿、智慧財產權、青年政策、兩岸政策等9大類議題領域，合計各類建言共231項。

盼兩岸釋善意 務實溝通

其中在兩岸議題，工總建議雙方都應放下歷史包袱，相互表達善意、務實溝通、管控分歧、求同存異；尤其，大陸市場占台灣出口總額42%，對台灣全球市場布局極為重要，政府誠應以「溝通、溝通、再溝通」的精神，建立雙方能夠接受的互動模式。

工總祕書長蔡練生說，工總站在產業角度提出建言，難免與當政者政策相左，由於總統蔡英文近日在三三會上疾呼「不要唱衰台灣」，蔡練生也特別強調，工總的建言「不是在唱衰政府」。

拚經濟 國發會逐步落實

針對工總白皮書提出的9大建議方向，國發會提出回應，指行政院長賴清德上任後，以「拚經濟」列為最優先工作，在加速投資台灣專案會議上，也承諾會持續排除企業投資障礙、逐步落實。對於新南向政策批評，國發會則以會積極尋求經貿談判機會，強化產業融入全球價值鏈，未正面回應。

(中國時報)