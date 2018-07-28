狂犬疫苗大缺貨 狗貓咬不給打

2018年07月28日 04:10 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

狂犬病疫苗貨源嚴重短缺。（疾管署提供）

可接種狂犬病疫苗對象（7月27日起實施）

即日起，被流浪貓、狗咬到的民眾，不能再施打狂犬病疫苗了。衛福部疾管署昨天宣布，因國際疫苗貨源嚴重短缺，為避免出現疫情，將限縮施打對象，民眾只能在有動物疫情的9縣巿遭鼬獾、白鼻心、蝙蝠及錢鼠抓咬，才可施打。疾管署強調，根據農委會監測資料，流浪犬、貓不曾驗出狂犬病，也沒有民眾遭其咬傷而致病個案，不必過度恐慌。

疾管署限縮施打條件

疾管署副署長莊人祥表示，疾管署自2013年首度出現動物咬人致狂犬病案例後，才開始進口狂犬病疫苗，且採「寬鬆」施打，只要被動物咬傷都能施打。但今年開始國際因疫苗不足，國際藥廠缺貨，至今都沒有穩定供貨，為避免出現疫情，因此即日起將限縮施打身分。

莊人祥表示，狂犬病疫苗貨源一向都是「全世界競爭」，台灣每年僅進口1萬6000劑至1萬7000劑，屬於少數，當其他國家需求增加時，自然會出現排擠。這次缺貨原因不明，他認為可能是廠商產能不足，和大陸疫苗出現問題應無關。

莊人祥指出，狂犬病疫苗採健保給付、需經由醫生評估才可施打，屬於管制型疫苗，並非民眾想打就能打的疫苗。過去施打者，多數是遭動物咬傷、林務相關工作者、或是獸醫等。

最快2020年恢復供貨

去年全台共施打1萬6000劑狂犬病疫苗，今年截至目前已使用8000多劑，還剩4800劑庫存及2000多劑訂單，莊人祥表示，預計年底前國內狂犬病疫苗就可能短缺，且最快要等到2020年才能恢復穩定供貨。

即日起民眾在屏東縣、高雄市、台南市、嘉義縣、雲林縣、台中市、南投縣、台東縣、花蓮縣被鼬獾、白鼻心、蝙蝠及錢鼠（限台東市）抓咬傷，才可施打狂犬病疫苗。另外，25日發現1例新北市新店區蝙蝠感染個案，所以增加新北市蝙蝠暴露者可接種疫苗。

至於遭流浪犬貓咬傷，比照家犬貓咬傷者，暫不給予疫苗，但若流浪犬貓、家犬貓在10日內經動檢機關觀測出現疑似狂犬病症狀或突然死亡，則會給予疫苗。

(中國時報)