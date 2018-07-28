靈堂被搜 選將泣我媽躺在那

2018年07月28日 04:10 中國時報 周麗蘭 、 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

被搜索的靈堂內部只有幾張椅子，檢警在別人母喪期間搜索引人議論。（周麗蘭攝）

國民黨籍縣議員、斗六市長參選人林聖爵母親日前過世，檢警調查賭博電玩案，27日大動作搜索靈堂，林聖爵說，真有證據就辦他，怎能趁治喪期間搜索？面對母親被冒犯，他自責痛哭：「我媽還躺在那，這樣被糟蹋，實在很對不起她。」立委張麗善趕往安慰，並痛批司法淪喪，呼籲蔡英文和司法單位「放下屠刀，這是一個靈堂！」

林聖爵自責 母親被糟蹋

林聖爵母親林賴月嬌日前過世，靈堂設林家老屋，昨日上午7點多，20多名檢警持搜索票上門，林聖爵不在場，守喪支持者嚇一跳，一度請檢警改天再來但遭拒，搜索行動直到上午10點半結束。

林聖爵表示，先前租屋給人經營超商，承租者兼做電子遊藝場，4月已歇業搬走，與他無關，檢方若有證據就辦他，事隔3個月，居然在母親治喪時上門搜索，「我媽這樣被糟蹋，實在很對不起她。」

立委張麗善昨日下午趕往聲援表示，就算犯了天大法條，也應合乎情理法，一個合法登記的電子遊藝場，也不是林聖爵本人的，司法單位硬要牽扯打擊候選人，「司法機關很有問題，專挑人家生日要人入獄（其胞兄張榮味7月10日生日當天發監），刻意在人家母親靈堂大陣仗搜索。」

張麗善籲小英 放下屠刀

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄表示，司法迫害張榮味的手法輪到林聖爵，林母遺體還在停棺，做人子女怎能不自責痛心？呼籲當局者懸崖勒馬，選舉要正面迎戰，不要再做令人民反感的事。

支持者氣憤說，聽到消息氣到快中風，欺負辦後事的家屬比流氓還惡劣，守喪擾喪宅，必定衰到尾，「祝民進黨從台灣頭輸到台灣尾」。

律師陳智全表示，林聖爵是選舉參選人，名譽敏感，檢方搜索已違背刑事訴訟法124條規定搜索應祕密為之精神，且非常不符比例原則。

雲檢稱時機成熟才行動

雲林地檢署指出，5月初接獲檢舉指斗六市梅林的吉祥電子遊藝場涉賭博，偵辦期間適逢雲林縣議會開會，依證據調查資料認為時機成熟，昨向法院聲請搜索票搜索，查扣帳冊及手機等證物，同時二度傳喚林，但林均未到案。

對搜索引起林聖爵支持者不滿，檢方表示，搜索行動是研判時機成熟展開，且搜索行動未進入靈堂，改從靈堂旁可獨立進出口的門戶入內，未影響治喪祭儀。

(中國時報)