新聞透視－蔡清祥要硬起來 該汰除就汰除

2018年07月28日 04:10 中國時報 張孝義 、 蕭承訓

花蓮地檢署檢察官林俊佑上月底到幼兒園辦私案，花檢第一時間展開偵辦，並將林俊佑起訴，頗有壯士斷腕之勢，卻直到昨才決定把林調到執行科，似有遲延。在法務部長蔡清祥以「不齒」口吻表達不滿後，期盼檢評會應比照當初黃世銘案評鑑速度「速評速結」，方能發揮懲戒功能。

檢評會自2012年初成立以來，最有效率的評鑑案就是黃世銘洩密案。2013年發生的前檢察總長黃世銘違法監聽及洩密案，民間司改會與法務部在9月27日將全案移檢評會評鑑，檢評會不到3個月內，就決議黃世銘及檢察官鄭深元有懲戒必要，移送監院審查。

尤其檢評會辦案期限只是內規，檢評委員即使「延遲」，也沒任何責任，但面對社會各界對檢察官公權私用的憤怒，檢評會有必要提高效率、密集處理，早日將評鑑決議公布，如有懲戒必要，也該盡快移送監院，否則遲來的正義也喪失意義。

此外，檢評會11位委員身分，學者及社會公正人士方面，未限定須法學相關，但前3屆檢評委員中，只有1位非法律背景，最近選出第4屆，竟然連1位非法律背景的都沒有。

換言之，檢評會評鑑失格檢察官，除檢察官是否違反辦案規定外，當事人所受不當對待也是重要一環，檢評委員都是「法界」人士，是否對當事人的不滿能「感同身受」？備受質疑。

再者，法務部長蔡清祥長期在檢察體系工作，更能體認檢察官「正人必先正己」的重要性，儘管就偵查案件，法務部長無權過問，但就檢察官個人品操及適任與否等行政監督，除直屬檢察長外，法務部長更應通盤考量不適任檢察官派任問題，迅速作出決定。

面對死刑存廢，蔡清祥拿藍綠兩黨都對外推動廢死做文章，未正面回應，但對林俊佑辦私案則展現明確態度。其實身為行政首長就應依法行政，勿枉勿縱，該汰除就汰除，才能發揮公平正義，以儆效尤。

(中國時報)