蔡丁貴燒國旗、撞員警 全不起訴

2018年07月28日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

自由台灣黨黨主席蔡丁貴去年228在自由廣場焚燒國旗、衝撞滅火員警，轉移到228公園時，再攻擊撞倒員警，被依煽惑他人犯罪、妨害公務、汙辱國旗、公共危險等罪送辦。台北地檢署調查後，認為蔡焚燒的國旗難以認定是法律規定的國旗，加上員警穿著便衣，27日以罪證不足，作出不起訴處分。

警方指控，去年2月28日下午，蔡丁貴與支持群眾齊聚自由廣場，蔡於牌樓前焚燒中華民國國旗，黃姓警員見狀，立即持滅火器上前撲滅火勢，卻遭蔡衝撞，造成黃員手部脫皮、紅腫等傷害。

後來，蔡又率眾前往228公園，當時228公園正舉辦紀念儀式，蔡與群眾欲由非主辦單位規畫入口進入會場，被執行會場安全的警員阻擋，蔡又被控以身體衝撞警員，導致警員重心不穩跌倒受傷。

警方於是告發蔡丁貴涉嫌煽惑他人犯罪、妨害公務、汙辱國旗、公共危險等罪。檢方偵查時，蔡丁貴行使緘默權，僅辯稱他的公民教育運動，就是政治理念的表達等語。

檢方認定，蔡丁貴被控焚燒國旗部分，從其形式、大小，難以證明蔡所焚燒的國旗就是法律規定的國旗，不能以侮辱國旗罪名相繩，且因沒有延燒，不構成公共危險。

至於蔡丁貴分別在臉書張貼「拆除228民族屠殺元凶銅像」、「獨派站出來！228來拉倒自由廣場蔣介石銅像」等文字，因無法證明蔣公銅像屬國定古蹟附屬設施，因此煽惑他人犯罪也不構成。

檢方同時認定，警員在自由廣場身著便衣外套、戴口罩，頭上並未戴警帽，再加上現場人潮眾多，其中包括不同立場民眾，蔡是否得以立即辨識警員身分，不無疑慮，在228公園受攻擊警員驗傷結果與其所述狀況不符，再加上無蒐證影像，檢方均認定罪嫌不足，將蔡不起訴。

(中國時報)