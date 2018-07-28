林俊佑調執行科 爽領12萬不辦案

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中國時報
／綜合報導

花蓮地檢署檢察官林俊佑因辦私案，花檢昨決定從31日起將林改調執行科，不再辦案。法務部長蔡清祥表達非常痛心和不齒，除全案送檢察官評鑑委員會評鑑，下周開會決定如何議處，法務部也在下周三檢察官人事審議委員會討論行政懲處。至於幼兒園因此起風波，昨起休園5天。

至於最重處分為何？蔡清祥說，視檢評會決定是否送監院，如果監院認為有必要，會移送公懲會職務法庭，最重會撤職。他表示，所有檢察官都要有所警惕，注意言行，執行職務時更應依法，他贊成淘汰不適任檢察官。

法務部表示，目前林俊佑不符停職規定。另據了解，林原已填8月調至士林地檢署，昨消息傳開，讓士檢備感壓力，但相信林應該會調往其他工作量較少的地檢署。

林俊佑昨天上午仍正常上班，下午請假外出，上班時獨自坐辦公室與同事無互動。花檢主任檢察官王怡仁表示，林調執行科，只是職務異動，並未降職，主要負責文書審核作業，直接面對當事人機會較低。

惡檢林俊佑風波延燒，1名王姓家長在事件爆發後詢問園方，自己孩子有沒被質問，園方只回應「不好意思說」，回頭問小孩，孩子證實「3個叔叔好凶，衝到教室不准我們出去」，質疑園方第一時間未做好把關，且竟然發生2次。

受害幼兒園園長昨表示，林第一次闖進幼兒園詢問幼童時，園方未能立即阻止，確有疏失，幼兒園因消毒作業，昨起休園5天。有家長聽聞林調職，不以為然地說：「每個月依舊領12萬元薪水，工作還變得更輕鬆。」

(中國時報)

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