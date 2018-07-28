葉毓蘭：檢警權責不分 病入膏肓

2018年07月28日 04:10 中國時報 張理國 、 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

林俊佑率警到幼兒園辦私案遭起訴，警大前教授葉毓蘭在臉書貼文表示，檢警之間的權責不分，在台灣早病入膏肓。有權有勢的檢察官缺乏監控；權力被五花大綁的警察，卻是治安不好、犯罪發生時全民交相指責的對象。政院發言人Kolas Yotaka盼快修法，淘汰不適任司法人員，政院會非常支持。

談及檢警關係，葉毓蘭表示，只要一提雙偵查主體、廢修「調度司法警察條例」，最大阻力一定來自法務部、檢察官們！最常聽到的理由不外乎「警察素質良莠不齊」、「警方偵辦案件品質不高」、「人民信賴度不足」、警察在組織架構下容易受到來自內部長官、外界壓力影響。

只要是雙偵查主體聲量大些，葉毓蘭說，很巧，一定會有某地檢署率眾搜索警察機關的新聞大作，不信的話，看看前天在新北不是又有一場這樣的搜索大秀。為什麼檢察官搜索警署、有員警涉案新聞怎會都上了媒體，所謂偵查不公開難道只適用警察嗎？

葉毓蘭不滿地說，「警察素質良莠不齊」、「警方偵辦案件品質不高」說法，主詞直接換成檢方，「人民信賴度不足」的大帽子，就直接送給檢察官吧！

Kolas Yotaka昨接受廣播專訪時，以一個花蓮人身分強調支持修改《法官法》及《調度指揮司法警察條例》，淘汰不適任司法人員。她說，非常了解偏遠地區民眾遇到檢警調會覺得是「長官、大人」，的確有些檢警人員知道人民怕他們，反而濫用人民的信任、尊敬及恐懼。

(中國時報)