葉毓蘭：檢警權責不分 病入膏肓

友善列印
中國時報
／台北報導

林俊佑率警到幼兒園辦私案遭起訴，警大前教授葉毓蘭在臉書貼文表示，檢警之間的權責不分，在台灣早病入膏肓。有權有勢的檢察官缺乏監控；權力被五花大綁的警察，卻是治安不好、犯罪發生時全民交相指責的對象。政院發言人Kolas Yotaka盼快修法，淘汰不適任司法人員，政院會非常支持。

談及檢警關係，葉毓蘭表示，只要一提雙偵查主體、廢修「調度司法警察條例」，最大阻力一定來自法務部、檢察官們！最常聽到的理由不外乎「警察素質良莠不齊」、「警方偵辦案件品質不高」、「人民信賴度不足」、警察在組織架構下容易受到來自內部長官、外界壓力影響。

只要是雙偵查主體聲量大些，葉毓蘭說，很巧，一定會有某地檢署率眾搜索警察機關的新聞大作，不信的話，看看前天在新北不是又有一場這樣的搜索大秀。為什麼檢察官搜索警署、有員警涉案新聞怎會都上了媒體，所謂偵查不公開難道只適用警察嗎？

葉毓蘭不滿地說，「警察素質良莠不齊」、「警方偵辦案件品質不高」說法，主詞直接換成檢方，「人民信賴度不足」的大帽子，就直接送給檢察官吧！

Kolas Yotaka昨接受廣播專訪時，以一個花蓮人身分強調支持修改《法官法》及《調度指揮司法警察條例》，淘汰不適任司法人員。她說，非常了解偏遠地區民眾遇到檢警調會覺得是「長官、大人」，的確有些檢警人員知道人民怕他們，反而濫用人民的信任、尊敬及恐懼。

(中國時報)

林俊佑調執行科 爽領12萬不辦案 比特幣當幌子 雅格瑞狂吸15億

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。