工總憂 民粹社會反製造業

2018年07月28日 04:10 中國時報 黃有容 、實習記者林澂薇／台北報導 、實習記者林澂薇／台北報導

全國工業總會27日發表「2018工總白皮書」，理事長王文淵(中)、副理事長詹正田(右二)等一同出席，針對9大主題提出建言。 （王德為攝）

工總理事長王文淵昨指出，技術進步把環保汙染量降低，但台塑六輕環評10年不過，真是很奇怪的政府。圖為台塑六輕石化廠內煙囪排放陣陣濃煙。（本報資料照片）

面對國內大型投資都移往國外，不再考慮台灣，工總理事長王文淵昨（27日）在工總白皮書發表記者會上嚴肅指出，陸、美兩國要拚經濟，都靠提升製造業，但台灣「民粹社會在反製造業」。針對產業最重視的能源政策，他公開質疑政府綠能目標的達成可能性，更批政府環評標準「奇怪」，認為環保固然重要，但應兼顧產業發展空間。

陸美貿易戰延燒，對此王文淵指出，大陸、美國都強調製造業發展，製造業對國家經濟、國防、民生等重要性可見一斑。他直言台灣是很小的地方，繁榮不能依靠農業或者其他，「只能依靠製造業和貿易」。

王文淵批環評標準奇怪

王文淵表示，大陸提出「中國製造2025」，明確指出要將大陸從「製造大國」加速轉向為「製造強國」；美國總統川普則在去年說到「Made in America」，目的在「Make America great again」。這兩個世界最大GDP強國，都「以製造業治國」，但反觀現在的台灣「民粹社會環境」，對製造業卻帶有反對的聲浪，「應該好好思考一下」。

關於環保和政策，他提到發展新技術、汰換舊技術，可以讓所有總能耗、總用水、總汙染量都降低，但如台塑六輕環評10年不過，「技術進步把環保汙染量降低，還不能通過，真是很奇怪的政府」。他同時質疑能源政策是否能做到，尤其綠能「靠天吃飯」不能當基載。

建議延後非核家園承諾

工總認為，6月開始使用夏季電費後，據統計全國電費提高21.57％，根本原因就是「缺電」。工總建議，政府應把非核家園承諾延後、緩解缺電壓力，更懷疑夏季費率問題會常態化，同時應重新調整用水配比。

陸美貿易戰加重全球關稅壁壘，工總最高顧問魏啟林指出，「外面擋住了，要使裡面繁榮，需要投資和消費」，應以國內減稅、獎勵投資、改善投資環境、刺激消費、擴大政府財政支出，來加強內需市場，這些全球都在做；且政府也應積極參加區域經濟合作，維持貿易競爭力，促進經濟繁榮，才能解決低薪問題。

(中國時報)