心聲難上達 拚經濟企業無感

2018年07月28日 04:10 中國時報 黃有容

總統蔡英文近期提到經濟發展，不斷重複的，就是以股市維持上萬點、出口年增率、外銷訂單表現好、上市櫃公司營收佳、失業率下降等，證明「經濟真的有成長」，但業界仍覺得憂心忡忡。昨日發表的工總白皮書，就點出「製造業」這一大重點，希望提醒台灣社會「依靠製造業」。

工總白皮書最大重點就是盼政府記得「台灣經濟要好，不能不重視製造業」。工總理事長王文淵說到「台灣的民粹社會環境，對製造業都帶有反對的聲浪」時，字句間滿是無奈。

王文淵更開轟政府鼓勵台灣產業移到新南向國家，卻沒有解決台商在南向國家投資環境問題，在欠缺具體措施情況下，就要把產業往南向國家推，實在不妥。

面對企業最憂心的能源問題，非核家園神主牌，已令企業置於缺電的險中，但政府環評向民粹傾斜，重大投資無法在台灣投資，製造業曾是締造台灣經濟奇蹟重大推手，但在面臨政府的轉型正義下，製造業投資除了面臨五缺外，最無力的是在面臨環保與經濟發展取得平衡下，製造業始終未取得應有的尊嚴地位，成了過街老鼠。

工總白皮書提出新南向、能源、留才、薪資等具體觀察和建議，卻僅獲得國發會代表各部會發的一篇「政令宣導式」回應。如製造業主管機關經濟部，在被媒體詢問後，幾乎將國發會內容「複製貼上」，業界心聲難上達，也難怪工總要痛批「民粹和行政機構障礙的排除是政府最重要課題」。

然而，台灣地窄人稠，原本就欠缺天然資源，企業界面對五缺的困境，可以努力把廢棄物當資源運用，捨棄傳統的線性經濟，朝向零廢棄的循環經濟發展，這是台灣的機會，也是企業轉型升級必走的路。

(中國時報)