工總指基本工資漲 年輕人會更慘

2018年07月28日 04:10 中國時報 黃有容 、實習記者林澂薇／台北報導 、實習記者林澂薇／台北報導

勞動部預計8月中旬召開基本工資審議委員會，工總理事長王文淵表態反對持續調漲基本工資。他強調，基本工資應該回歸到市場機制，而不是一昧提高，「或許反而造成年輕人失業」。工總常務理事何語則批，今年政府已經把時薪調幅訂出來，勞資雙方難協商，恐怕還是由「政治力」決定。

工總白皮書記者會上，王文淵表示，雖然台塑企業目前最基層員工薪水是5萬2600元，最近拍板上調為近5萬5千元，但他還是反對政府一直調高基本工資。

王文淵解釋，「基本工資」應該是比「平均工資」低的「最低保障」，應該回歸到市場機制，而不是一直提高。他認為，這將有可能會影響到例如便利超商等產業，「24小時的店會變少」，或許反而會造成年輕人失業。

何語透露，勞動部長之前曾透過電話約7位產業代表月中去協商，但去年基本工資調高的過程中，根本沒有勞資協商，結果完全以政治力決定。他表示，政府設定明年將時薪從140元調到150元，事實上需要對社會衝擊做評估，目前工總內還沒有交換意見；不過，政府已經定了數字，勞資雙方很難再協商，最後恐怕還是會由政府政治力做決定。

基本工資的調漲影響層面其實很廣，何語指出，例如消費力、物價等。調整基本工資應該參考經濟成長率、物價變動率、社會發展狀況、產業國際競爭力、產業差異性、企業收益變動率、國民所得、工作型態、購買力、勞動成本占比等數據，並且一直以來強調基本工資漲幅應該要有試算公式。

(中國時報)