與神同刑 國民黨列蘇七大罪狀

2018年07月28日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市黨部27日舉行記者會，新北市議員林金結、林國春、議員參選人唐慧琳、江怡臻等人，輪番列出民進黨新北市長參選人蘇貞昌「傲慢、愚民、無恥、姑息、捏造、不義、利誘」七大罪狀，強調「欺騙神明的人，到地府一定會接受審判」；蘇貞昌競選辦公室回應，抹黑無助選情。

指蘇自誇政績 都是騙

電影《與神同行》描述人到地獄須經多關審判，國民黨新北市黨部副主委蔡博文說，蘇貞昌從參選迄今自誇政績成功，但顯非如此，因此派出林金結等人化身地獄使者，推出「與神同『刑』」，陳述蘇七大罪狀，「蘇貞昌騙騙騙，新北慘慘慘」。

林金結說，蘇貞昌引以為傲的政績都是別人的，二重疏洪道是1997年核定，當時行政院長是連戰，台北縣長是尤清，蘇只是屏東縣新科立委，「不爭取屏東建設，卻來爭取新北建設，對得起屏東縣民？」

林金結也說，只要「Google」就可發現當年蘇貞昌執政成績全國倒數第一，如今新北市是六都第二，誰好誰差一目了然。

林國春表示，蘇擔任行政院長時核定「國家電影中心」，但被監察院打臉「未落實經濟效益評估」，結果一毛錢都沒撥下來。

稱海祭請百團 黑白講

唐慧琳則指出，蘇說自己溝通管道暢通無阻，當縣長時曾強調台北縣會第1個升格，但2007年擔任行政院長時卻讓台中先升格，縣長任內更姑息養奸，30多家砂石場過得舒舒服服，還有業者長期行賄縣府官員，現在怎麼敢說能做得比年輕時的自己還好？

江怡臻則說，蘇捏造自己貢寮海洋音樂祭編列500萬元可以請100團，但第1年海祭2000年舉辦，實際只邀18團，若照他所說500萬可請100團，扣除舞台經費，難道獨立音樂真的這麼廉價？

蘇辦發言人黃韋鈞表示，蘇貞昌在2005年遠見雜誌23縣市長滿意度，是五顆星的滿分，可理解國民黨市議員參選人對侯友宜的選情危急感到緊張，需要舞台，但公共事務的討論只有扭曲抹黑，對選情恐怕雪上加霜。

(中國時報)