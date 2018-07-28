小英竹縣授旗 民進黨輔選列車今啟動

2018年07月28日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

民進黨昨天召開「改革挺台灣」2018候選人授旗誓師大會啟動記者會，第一站今從新竹縣出發；選對會召集人陳明文表示，將巡迴台灣20個縣市，由蔡英文總統以黨主席身分授旗，宣布民進黨2018年輔選列車啟動。

民進黨發言人吳思瑤表示，這次選戰主軸「改革挺台灣」，延續全代會，向公民、黨內外先進報告兩年推動改革成績、具體執政績效。

民進黨祕書長洪耀福表示，會有總體改革理念想法，以及這兩年多以來改格成績單，當然前瞻計畫落實在地方重大建設，推動成效、速度非常快，百姓非常有感，這一部分也是授旗時，一併跟人民報告。

昨天記者會還安排，陳明文、洪耀福為授旗縣市在台灣圖像貼上縣市貼紙，貼到選情艱困的「嘉義市」時，發現貼反了，陳明文想把它貼正，卻反而讓「嘉義市」硬生生掉在地上，讓兩人尷尬苦笑。

被問到台北市有可能陣前換將或勸退提名人？洪耀福斬釘截鐵表示，「不會」；「我們不是國民黨，我們不是這種一再換柱（洪秀柱）想法。」

至於年底選舉，黨內是否訂定敗選標準？洪耀福很有信心說，「我們會勝選啊，不會敗選啊！」他說，現在離選舉還早，不必針對勝選、敗選定義，每一個縣市都要視為要贏的地方，每一個縣市都認真爭取人民支持，現階段不需要去談論剩幾席、贏幾席才會勝利。

授旗壓軸為8月26日的花蓮縣，8月15日卻特別空出來，媒體詢問，是否是總統出訪巴拉圭的日期？洪耀福沒有否認表示，「你怎麼這麼聰明呢。」

陳明文指出，這次民進黨總共推出20位優秀縣市長參選人，包括合作的苗栗縣長參選人徐定禎，黨主席會透過輔選列車，讓改革傳遞下去，讓台灣人民能了解，民進黨在幾年來，推動改革的成果，讓大家能夠了解，改革是要挺下一代，要挺台灣。

(中國時報)