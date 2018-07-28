侯提未來板橋 古蹟與現代並存

2018年07月28日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜27日走訪板橋慈惠宮、黃石市場、大觀書院等地，提出未來該區域規畫都更將現代化和古蹟「新舊並陳」；另針對行政院托育補助新制表示，地方政府能否負擔1成5是個問題，讓公共托育品質更好、數量更多，才是政府要重視的方向。

侯友宜昨日先到板橋慈惠宮向媽祖參拜，隨後到黃石市場內問候各攤商，途中停留知名小吃「老曹餛飩」，品嘗餛飩湯、乾麵。侯友宜打趣說，他最愛吃的小菜是豬耳朵，因為小時候爸爸肉攤上的豬耳朵總是很快賣完，「吃不到的永遠最好吃」。

隨後侯友宜參訪林本源園邸旁的大觀書院，親切與正在操場玩水的大觀幼兒園小朋友們打招呼。他說，大觀書院因早年漳州、泉州民眾械鬥，為化解糾紛，林家在此辦了義學，很感謝林家當年的義舉。

侯友宜結束參訪後表示，從板橋府中捷運站走出來，一邊是現代化的市政府、百貨公司、電影院，另一邊則是板橋的老古城舊址，有傳統的黃石市場和林本源園邸、大觀書院等古蹟，未來推動都市更新除透過都更讓商業、生活及產業機能更好外，古蹟一定要保留原本風貌，規畫成慢活城市，新舊並陳繁榮這個地方。

對於行政院26日公布的托育補助新制，侯友宜表示，補助要視財政狀況推動，地方政府要負擔1成5，財政能否負擔會是問題，他提出的政策是「多元托育」，包括企業托育及公私立聯合托育，中央與地方緊密合作，才能讓家長有安全、安心的托育環境。

(中國時報)